https://uz.sputniknews.ru/20240721/ssha-otkrovennoe-zayavlenie-rossiya-44886590.html

В США предупредили о катастрофических последствиях гипотетической войны с Россией

В США предупредили о катастрофических последствиях гипотетической войны с Россией

Sputnik Узбекистан

Западные СМИ считают, что война с Россией из-за Украины будет иметь катастрофические последствия.

2024-07-21T15:18+0500

2024-07-21T15:18+0500

2024-07-21T15:18+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Гипотетическая война США с Россией из-за Украины грозит ужасными последствиями. Об этом пишет Fox News, сообщает РИА Новости.В статье отмечается, что у Пентагона нет жизнеспособной военной стратегии для победы в таком конфликте, как до сих пор нет и в украинском.Кроме того, США и НАТО не обладают настолько мощным промышленным потенциалом, чтобы вести войну с Россией, не говоря уже о том, чтобы одновременно воевать и с Китаем, отмечает автор.Ранее Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы.Как отмечал президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

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