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В США предупредили о катастрофических последствиях гипотетической войны с Россией
В США предупредили о катастрофических последствиях гипотетической войны с Россией
Sputnik Узбекистан
Западные СМИ считают, что война с Россией из-за Украины будет иметь катастрофические последствия.
2024-07-21T15:18+0500
2024-07-21T15:18+0500
2024-07-21T15:18+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Гипотетическая война США с Россией из-за Украины грозит ужасными последствиями. Об этом пишет Fox News, сообщает РИА Новости.В статье отмечается, что у Пентагона нет жизнеспособной военной стратегии для победы в таком конфликте, как до сих пор нет и в украинском.Кроме того, США и НАТО не обладают настолько мощным промышленным потенциалом, чтобы вести войну с Россией, не говоря уже о том, чтобы одновременно воевать и с Китаем, отмечает автор.Ранее Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы.Как отмечал президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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сша россия украина
В США предупредили о катастрофических последствиях гипотетической войны с Россией
Западные СМИ считают, что война с Россией из-за Украины будет иметь катастрофические последствия.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Гипотетическая война США с Россией из-за Украины грозит ужасными последствиями. Об этом пишет Fox News, сообщает РИА Новости
.
"Взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что у Пентагона нет жизнеспособной военной стратегии для победы в таком конфликте, как до сих пор нет и в украинском.
Кроме того, США и НАТО не обладают настолько мощным промышленным потенциалом, чтобы вести войну с Россией, не говоря уже о том, чтобы одновременно воевать и с Китаем, отмечает автор.
"Ни США, ни НАТО не хватит промышленного потенциала для войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно", — пишет Fox News.
Ранее Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.