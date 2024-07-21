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https://uz.sputniknews.ru/20240721/tashkent-multimediynaya-vystavka-djadidy-pisma-v-turkestan-fotolenta-44864240.html
В Ташкенте открылась мультимедийная выставка "Джадиды. Письма в Туркестан" – фотолента
В Ташкенте открылась мультимедийная выставка "Джадиды. Письма в Туркестан" – фотолента
Sputnik Узбекистан
В Tashkent City Mall открылся новый мультимедийный проект "Джадиды. Письма в Туркестан", посвященный инициативам джадидов в сфере образования и просвещения. Sputnik Узбекистан представляет фотогалерею данной выставки.
2024-07-21T18:21+0500
2024-07-21T18:25+0500
фото
фотолента
джадиды
выставка
мультимедиа
ташкент
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Выставка работает с 18 июля ежедневно с 10.00 до 22.00 Tashkent City Mall.
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фотолента джадиды выставка мультимедийный проект
фотолента джадиды выставка мультимедийный проект

В Ташкенте открылась мультимедийная выставка "Джадиды. Письма в Туркестан" – фотолента

18:21 21.07.2024 (обновлено: 18:25 21.07.2024)
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В Tashkent City Mall открылся новый мультимедийный проект "Джадиды. Письма в Туркестан", посвященный инициативам джадидов в сфере образования и просвещения. Sputnik Узбекистан представляет фотогалерею данной выставки.
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Экспозиция раскрывает историю 73 студентов из Туркестана, отправленных на обучение в Германию.

Экспозиция раскрывает историю 73 студентов из Туркестана, отправленных на обучение в Германию. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Экспозиция раскрывает историю 73 студентов из Туркестана, отправленных на обучение в Германию.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Здесь представлены несколько разделов, которые сопровождаются визуальными и звуковыми инсталляциями на трех языках.

Здесь представлены несколько разделов, которые сопровождаются визуальными и звуковыми инсталляциями на трех языках. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Здесь представлены несколько разделов, которые сопровождаются визуальными и звуковыми инсталляциями на трех языках.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Посетители могут погрузиться в прошлое посредством архивных материалов.

Посетители могут погрузиться в прошлое посредством архивных материалов. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев

Посетители могут погрузиться в прошлое посредством архивных материалов.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

На выставке представлены редкие исторические документы и материалы, которые показывают, как идеи и действия молодого поколения джадидов способствовали формированию современного узбекского общества.

На выставке представлены редкие исторические документы и материалы, которые показывают, как идеи и действия молодого поколения джадидов способствовали формированию современного узбекского общества. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

На выставке представлены редкие исторические документы и материалы, которые показывают, как идеи и действия молодого поколения джадидов способствовали формированию современного узбекского общества.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

В экспозиции также показаны редкие архивные материалы: письма, статьи и фотографии эпохи джадидов. Многие из них представлены впервые.

В экспозиции также показаны редкие архивные материалы: письма, статьи и фотографии эпохи джадидов. Многие из них представлены впервые. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

В экспозиции также показаны редкие архивные материалы: письма, статьи и фотографии эпохи джадидов. Многие из них представлены впервые.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сценография и звуковое сопровождение представлены при помощи мультимедийных проекций, демонстрирующих историю джадидов и их стремление к просвещению и национальной независимости.

Сценография и звуковое сопровождение представлены при помощи мультимедийных проекций, демонстрирующих историю джадидов и их стремление к просвещению и национальной независимости. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сценография и звуковое сопровождение представлены при помощи мультимедийных проекций, демонстрирующих историю джадидов и их стремление к просвещению и национальной независимости.

© Фонд развития культуры и искусства

Сама сценография выставки разделена на пять хронологических и тематических зон, в которых повествуется история студентов эпохи джадидизма.

Сама сценография выставки разделена на пять хронологических и тематических зон, в которых повествуется история студентов эпохи джадидизма. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Фонд развития культуры и искусства

Сама сценография выставки разделена на пять хронологических и тематических зон, в которых повествуется история студентов эпохи джадидизма.

© Фонд развития культуры и искусства

Образовательные реформы джадидов способствовали росту грамотности и расширению кругозора молодежи, и подготовили почву для последующих социально-экономических преобразований. Благодаря усилиям джадидов образование стало мощным инструментом изменения общественной жизни, заложив основу для дальнейшего развития Центральной Азии, отмечает Адиб Халид, профессор истории Карлтонского колледжа (США), ведущий специалист по ЦА.

Образовательные реформы джадидов способствовали росту грамотности и расширению кругозора молодежи, и подготовили почву для последующих социально-экономических преобразований. Благодаря усилиям джадидов образование стало мощным инструментом изменения общественной жизни, заложив основу для дальнейшего развития Центральной Азии, отмечает Адиб Халид, профессор истории Карлтонского колледжа (США), ведущий специалист по ЦА. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Фонд развития культуры и искусства

Образовательные реформы джадидов способствовали росту грамотности и расширению кругозора молодежи, и подготовили почву для последующих социально-экономических преобразований. Благодаря усилиям джадидов образование стало мощным инструментом изменения общественной жизни, заложив основу для дальнейшего развития Центральной Азии, отмечает Адиб Халид, профессор истории Карлтонского колледжа (США), ведущий специалист по ЦА.

© Фонд развития культуры и искусства

Новый проект —захватывающий рассказ о прошлом и настоящем, открывающий историю джадидов с новой стороны, говорят организаторы.

Новый проект —захватывающий рассказ о прошлом и настоящем, открывающий историю джадидов с новой стороны, говорят организаторы. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Фонд развития культуры и искусства

Новый проект —захватывающий рассказ о прошлом и настоящем, открывающий историю джадидов с новой стороны, говорят организаторы.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

По их словам, мультимедийный проект приглашает к самостоятельному исследованию и размышлениям о значимости образования, культурного обмена и стремления к прогрессу.

По их словам, мультимедийный проект приглашает к самостоятельному исследованию и размышлениям о значимости образования, культурного обмена и стремления к прогрессу. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

По их словам, мультимедийный проект приглашает к самостоятельному исследованию и размышлениям о значимости образования, культурного обмена и стремления к прогрессу.

Выставка работает с 18 июля ежедневно с 10.00 до 22.00 Tashkent City Mall.
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