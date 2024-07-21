В Ташкенте открылась мультимедийная выставка "Джадиды. Письма в Туркестан" – фотолента
Экспозиция раскрывает историю 73 студентов из Туркестана, отправленных на обучение в Германию.
Экспозиция раскрывает историю 73 студентов из Туркестана, отправленных на обучение в Германию.
Здесь представлены несколько разделов, которые сопровождаются визуальными и звуковыми инсталляциями на трех языках.
Здесь представлены несколько разделов, которые сопровождаются визуальными и звуковыми инсталляциями на трех языках.
Посетители могут погрузиться в прошлое посредством архивных материалов.
Посетители могут погрузиться в прошлое посредством архивных материалов.
На выставке представлены редкие исторические документы и материалы, которые показывают, как идеи и действия молодого поколения джадидов способствовали формированию современного узбекского общества.
На выставке представлены редкие исторические документы и материалы, которые показывают, как идеи и действия молодого поколения джадидов способствовали формированию современного узбекского общества.
В экспозиции также показаны редкие архивные материалы: письма, статьи и фотографии эпохи джадидов. Многие из них представлены впервые.
В экспозиции также показаны редкие архивные материалы: письма, статьи и фотографии эпохи джадидов. Многие из них представлены впервые.
Сценография и звуковое сопровождение представлены при помощи мультимедийных проекций, демонстрирующих историю джадидов и их стремление к просвещению и национальной независимости.
Сценография и звуковое сопровождение представлены при помощи мультимедийных проекций, демонстрирующих историю джадидов и их стремление к просвещению и национальной независимости.
Сама сценография выставки разделена на пять хронологических и тематических зон, в которых повествуется история студентов эпохи джадидизма.
Сама сценография выставки разделена на пять хронологических и тематических зон, в которых повествуется история студентов эпохи джадидизма.
Образовательные реформы джадидов способствовали росту грамотности и расширению кругозора молодежи, и подготовили почву для последующих социально-экономических преобразований. Благодаря усилиям джадидов образование стало мощным инструментом изменения общественной жизни, заложив основу для дальнейшего развития Центральной Азии, отмечает Адиб Халид, профессор истории Карлтонского колледжа (США), ведущий специалист по ЦА.
Образовательные реформы джадидов способствовали росту грамотности и расширению кругозора молодежи, и подготовили почву для последующих социально-экономических преобразований. Благодаря усилиям джадидов образование стало мощным инструментом изменения общественной жизни, заложив основу для дальнейшего развития Центральной Азии, отмечает Адиб Халид, профессор истории Карлтонского колледжа (США), ведущий специалист по ЦА.
Новый проект —захватывающий рассказ о прошлом и настоящем, открывающий историю джадидов с новой стороны, говорят организаторы.
Новый проект —захватывающий рассказ о прошлом и настоящем, открывающий историю джадидов с новой стороны, говорят организаторы.
По их словам, мультимедийный проект приглашает к самостоятельному исследованию и размышлениям о значимости образования, культурного обмена и стремления к прогрессу.
По их словам, мультимедийный проект приглашает к самостоятельному исследованию и размышлениям о значимости образования, культурного обмена и стремления к прогрессу.