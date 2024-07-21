https://uz.sputniknews.ru/20240721/tashkent-multimediynaya-vystavka-djadidy-pisma-v-turkestan-fotolenta-44864240.html

В Ташкенте открылась мультимедийная выставка "Джадиды. Письма в Туркестан" – фотолента

В Ташкенте открылась мультимедийная выставка "Джадиды. Письма в Туркестан" – фотолента

Sputnik Узбекистан

В Tashkent City Mall открылся новый мультимедийный проект "Джадиды. Письма в Туркестан", посвященный инициативам джадидов в сфере образования и просвещения. Sputnik Узбекистан представляет фотогалерею данной выставки.

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фото

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ташкент

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Выставка работает с 18 июля ежедневно с 10.00 до 22.00 Tashkent City Mall.

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