https://uz.sputniknews.ru/20240721/tramp-ureguliruet-konflikt-ukraina-inauguratsiya-44885525.html

Трамп готов урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

Трамп готов урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

Sputnik Узбекистан

По словам экс-главы Белого Дома, он единственный, кто может заявить, что предотвратит третью мировую войну.

2024-07-21T11:54+0500

2024-07-21T11:54+0500

2024-07-21T11:54+0500

в мире

украина

сша

дональд трамп

белый дом

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37591465_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_e4f44810f328ef638f2cce665c8913ef.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Об этом он заявил на выступлении в Мичигане, сообщает РИА Новости.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сша трамп конфликт украина инаугурация