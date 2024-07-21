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Трамп готов урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
Трамп готов урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
Sputnik Узбекистан
По словам экс-главы Белого Дома, он единственный, кто может заявить, что предотвратит третью мировую войну.
2024-07-21T11:54+0500
2024-07-21T11:54+0500
2024-07-21T11:54+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Об этом он заявил на выступлении в Мичигане, сообщает РИА Новости.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
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сша трамп конфликт украина инаугурация
сша трамп конфликт украина инаугурация
Трамп готов урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
Выступая перед своими сторонниками, экс-президент США уже не в первый раз обещает урегулировать конфликт между Россией и Украиной в случае своей победы на предстоящих выборах.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Об этом он заявил на выступлении в Мичигане, сообщает РИА Новости.
"<…> Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну", — сказал он.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.