https://uz.sputniknews.ru/20240721/uzbekistan-eksport-ovoschy-frukty-statistika-44884551.html
Узбекистан увеличил экспорт овощей и фруктов – статистика
Узбекистан увеличил экспорт овощей и фруктов – статистика
Sputnik Узбекистан
Свыше трети от общего объема экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана приходится на Россию. В числе основных покупателей также Пакистан, Казахстан, Китай и Афганистан.
2024-07-21T10:08+0500
2024-07-21T10:08+0500
2024-07-21T10:36+0500
узбекистан
статистика
экспорт
плодоовощная продукция
россия
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Узбекистан за первое полугодие 2024 года увеличил экспорт плодоовощной продукции в зарубежные страны на 8%. Соответствующие данные приводит Агентство статистики в отчете о внешнеторговом обороте республики.Согласно данным организации, в январе – июне этого года Узбекистан экспортировал за рубеж 1 млн тонн фруктов и овощей на $607,3 млнОбъем экспорта плодоовощной продукции в рассматриваемый период составил $607,3 млн (темпы роста, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составили 8%). В общем же объеме экспорт овощей и фруктов составил 4,7%.Основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана стала Россия, на долю которой пришлось более трети от общего объема экспорта. Далее следуют Казахстан, Пакистан, Китай и Афганистан.Самыми продаваемыми оказались вишня и черешня ($71,7 млн), лук ($53,3 млн), абрикос ($47 млн ) и капуста ($41,6 млн).Среди востребованной плодоовощной продукции были также виноград сушеный ($23,3 млн), морковь ($23,2 млн), просо ($18,9 млн), чернослив сушеный ($15,4 млн) и другие фрукты и овощи.Напомним, что на прошедшем ранее совещании по вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей ответственные лица доложили Шавкату Мирзиёеву о возможности доведения экспорта сельхозпродукции до $3,5 млрд в этом году, расширив масштаб работы, проводимой в сфере.В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки.
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фрукты овощи экспорт статистика россия плодоовощная продукция
фрукты овощи экспорт статистика россия плодоовощная продукция
Узбекистан увеличил экспорт овощей и фруктов – статистика
10:08 21.07.2024 (обновлено: 10:36 21.07.2024)
Свыше трети от общего объема экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана приходится на Россию. В числе основных покупателей также Пакистан, Казахстан, Китай и Афганистан.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Узбекистан за первое полугодие 2024 года увеличил экспорт плодоовощной продукции в зарубежные страны на 8%. Соответствующие данные приводит
Агентство статистики в отчете о внешнеторговом обороте республики.
Согласно данным организации, в январе – июне этого года Узбекистан экспортировал за рубеж 1 млн тонн фруктов и овощей на $607,3 млн
Объем экспорта плодоовощной продукции в рассматриваемый период составил $607,3 млн (темпы роста, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составили 8%). В общем же объеме экспорт овощей и фруктов составил 4,7%.
Основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана стала Россия, на долю которой пришлось более трети от общего объема экспорта. Далее следуют Казахстан, Пакистан, Китай и Афганистан.
Самыми продаваемыми оказались вишня и черешня ($71,7 млн), лук ($53,3 млн), абрикос ($47 млн ) и капуста ($41,6 млн).
Среди востребованной плодоовощной продукции были также виноград сушеный ($23,3 млн), морковь ($23,2 млн), просо ($18,9 млн), чернослив сушеный ($15,4 млн) и другие фрукты и овощи.
Напомним, что на прошедшем ранее совещании по вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей ответственные лица доложили
Шавкату Мирзиёеву о возможности доведения экспорта сельхозпродукции до $3,5 млрд в этом году, расширив масштаб работы, проводимой в сфере.
В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки.