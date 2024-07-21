https://uz.sputniknews.ru/20240721/uzbekistan-eksport-ovoschy-frukty-statistika-44884551.html

Узбекистан увеличил экспорт овощей и фруктов – статистика

Узбекистан увеличил экспорт овощей и фруктов – статистика

Sputnik Узбекистан

Свыше трети от общего объема экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана приходится на Россию. В числе основных покупателей также Пакистан, Казахстан, Китай и Афганистан.

2024-07-21T10:08+0500

2024-07-21T10:08+0500

2024-07-21T10:36+0500

узбекистан

статистика

экспорт

плодоовощная продукция

россия

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Узбекистан за первое полугодие 2024 года увеличил экспорт плодоовощной продукции в зарубежные страны на 8%. Соответствующие данные приводит Агентство статистики в отчете о внешнеторговом обороте республики.Согласно данным организации, в январе – июне этого года Узбекистан экспортировал за рубеж 1 млн тонн фруктов и овощей на $607,3 млнОбъем экспорта плодоовощной продукции в рассматриваемый период составил $607,3 млн (темпы роста, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составили 8%). В общем же объеме экспорт овощей и фруктов составил 4,7%.Основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана стала Россия, на долю которой пришлось более трети от общего объема экспорта. Далее следуют Казахстан, Пакистан, Китай и Афганистан.Самыми продаваемыми оказались вишня и черешня ($71,7 млн), лук ($53,3 млн), абрикос ($47 млн ) и капуста ($41,6 млн).Среди востребованной плодоовощной продукции были также виноград сушеный ($23,3 млн), морковь ($23,2 млн), просо ($18,9 млн), чернослив сушеный ($15,4 млн) и другие фрукты и овощи.Напомним, что на прошедшем ранее совещании по вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей ответственные лица доложили Шавкату Мирзиёеву о возможности доведения экспорта сельхозпродукции до $3,5 млрд в этом году, расширив масштаб работы, проводимой в сфере.В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки.

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