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https://uz.sputniknews.ru/20240721/uzbekistan-gosgranty-dlya-studentov-noviy-uchebniy-god-44886028.html
В Узбекистане опубликован список госгрантов для студентов в новом учебном году – подробнее
В Узбекистане опубликован список госгрантов для студентов в новом учебном году – подробнее
Sputnik Узбекистан
Утверждены параметры государственного заказа (гранта) на прием в государственные высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год.
2024-07-21T13:13+0500
2024-07-21T13:14+0500
высшее образование
узбекистан
квота
магистратура
вузы
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Всего для приема в бакалавриат и магистратуру на новый учебный год выделено 44 203 государственных гранта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.Указом президента Узбекистана от 19 июля 2024 года утверждены параметры государственного заказа (гранта) на прием в государственные высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год. Согласно документу гранты выделены по:Также Госкомиссией на 2024/2025 учебный год определены общие и дополнительные параметры приема, минимальный проходной балл при поступлении, целевые квоты приема и их распределение по районам и городам, доля квоты государственного гранта относительно общего параметра приема, а также утверждены общие параметры приема в магистратуру.Утвержденные распоряжением президента квоты несколько отличаются от предыдущих тем, что они объявлены по направлениям, а не по вузам. Информация представлена исключительно для государственного гранта, а данные о контрактах отсутствуют.Кроме того, квоты установлены только для очной (дневной) формы обучения, а для заочной, вечерней и дистанционной форм информация не предоставлена.
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грант квоты вузы студенты учебный год бакалавриат магистратура
грант квоты вузы студенты учебный год бакалавриат магистратура

В Узбекистане опубликован список госгрантов для студентов в новом учебном году – подробнее

13:13 21.07.2024 (обновлено: 13:14 21.07.2024)
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2024
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Утверждены параметры государственного заказа (гранта) на прием в государственные высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Всего для приема в бакалавриат и магистратуру на новый учебный год выделено 44 203 государственных гранта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.
Указом президента Узбекистана от 19 июля 2024 года утверждены параметры государственного заказа (гранта) на прием в государственные высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год.
Согласно документу гранты выделены по:
подготовке бакалавров (очная форма обучения) в количестве – 34 838 мест;
подготовке магистров в количестве – 9 365 мест.
Также Госкомиссией на 2024/2025 учебный год определены общие и дополнительные параметры приема, минимальный проходной балл при поступлении, целевые квоты приема и их распределение по районам и городам, доля квоты государственного гранта относительно общего параметра приема, а также утверждены общие параметры приема в магистратуру.
Утвержденные распоряжением президента квоты несколько отличаются от предыдущих тем, что они объявлены по направлениям, а не по вузам. Информация представлена исключительно для государственного гранта, а данные о контрактах отсутствуют.
Кроме того, квоты установлены только для очной (дневной) формы обучения, а для заочной, вечерней и дистанционной форм информация не предоставлена.
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