https://uz.sputniknews.ru/20240721/uzbekistan-gosgranty-dlya-studentov-noviy-uchebniy-god-44886028.html

В Узбекистане опубликован список госгрантов для студентов в новом учебном году – подробнее

В Узбекистане опубликован список госгрантов для студентов в новом учебном году – подробнее

Sputnik Узбекистан

Утверждены параметры государственного заказа (гранта) на прием в государственные высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год.

2024-07-21T13:13+0500

2024-07-21T13:13+0500

2024-07-21T13:14+0500

высшее образование

узбекистан

квота

магистратура

вузы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37490071_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2882b9e5aa03e4172b54c1319c70cd77.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Всего для приема в бакалавриат и магистратуру на новый учебный год выделено 44 203 государственных гранта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.Указом президента Узбекистана от 19 июля 2024 года утверждены параметры государственного заказа (гранта) на прием в государственные высшие учебные заведения на 2024/2025 учебный год. Согласно документу гранты выделены по:Также Госкомиссией на 2024/2025 учебный год определены общие и дополнительные параметры приема, минимальный проходной балл при поступлении, целевые квоты приема и их распределение по районам и городам, доля квоты государственного гранта относительно общего параметра приема, а также утверждены общие параметры приема в магистратуру.Утвержденные распоряжением президента квоты несколько отличаются от предыдущих тем, что они объявлены по направлениям, а не по вузам. Информация представлена исключительно для государственного гранта, а данные о контрактах отсутствуют.Кроме того, квоты установлены только для очной (дневной) формы обучения, а для заочной, вечерней и дистанционной форм информация не предоставлена.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

грант квоты вузы студенты учебный год бакалавриат магистратура