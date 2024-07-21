https://uz.sputniknews.ru/20240721/vs-rossii-osvobodili-rozovku-lnr-peschanoe-nijnee-xarkovskoy-oblasti-44887369.html
Российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
Российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Ранее российские войска освободили два населенных пункта в ДНР: группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное, а "Центр" — Юрьевку.
2024-07-21T15:57+0500
2024-07-21T15:57+0500
2024-07-21T15:57+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.На этой неделе российские войска уже освободили два населенных пункта в ДНР: группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное, а "Центр" — Юрьевку.Кроме того, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 1-й бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка, Петропавловка, Берестовое (Харьковская область) и города Красный Лиман (ДНР).ВСУ потеряли за сутки:Уничтожено также пять складов боеприпасов.
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российские военные сво
Российские военные освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
Ранее российские войска освободили два населенных пункта в ДНР: группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное, а "Центр" — Юрьевку.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщает Минобороны
РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции", — говорится в сводке.
На этой неделе российские войска уже освободили два населенных пункта в ДНР: группировка "Восток" взяла под контроль село Урожайное, а "Центр" — Юрьевку.
Кроме того, бойцы группировки "Запад" нанесли поражение 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 1-й бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка, Петропавловка, Берестовое (Харьковская область) и города Красный Лиман (ДНР).
более 520 солдат убитыми и ранеными;
две боевые бронированные машины;
американские гаубицы М777 и М198;
британскую гаубицу FH-70;
самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
американское орудие М119;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Уничтожено также пять складов боеприпасов.