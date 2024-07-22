https://uz.sputniknews.ru/20240722/bayden-vyxod-prezidentskaya-gonka-44891323.html

Байден сообщил о выходе из президентской гонки

Байден сообщил о выходе из президентской гонки

Sputnik Узбекистан

При этом, Джо Байден несмотря на выход из гонки, останется президентом до конца срока.

2024-07-22T10:50+0500

2024-07-22T10:50+0500

2024-07-22T10:50+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях, объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, сообщает РИА Новости.Он выразил поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демпартии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".Рассказать о своем решении более подробно Байден пообещал в обращении к нации на этой неделе.По мнению турецкого аналитика Энгин Озера, причинами решения Джо Байдена о снятии своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах являются не состояние здоровья и атмосфера недоверия, а предпочтение американского общества.Выход президента США Джо Байдена из избирательной кампании может спровоцировать серьезный конституционный кризис в Соединенных Штатах, прогнозирует глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп спустя несколько минут после заявления Байдена прокомментировал решение телеканалу CNN своего бывшего конкурента от демократов выйти из гонки, назвав его "худшим президентом". Трамп также заявил, что сможет быстро нивелировать ущерб, который, по его утверждению, нанес Соединенным Штатам действующий глава государства Джо Байден. Кроме того, кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Харрис ему будет победить гораздо легче.В свою очередь, американские СМИ едины во мнении, что действующий глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.На этом фоне среди демократов все чаще стали звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считают Харрис.Сама же вице-президент США Камала Харрис заявила в воскресенье, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США и поблагодарила действующего президента Джо Байдена за поддержку ее кандидатуры.В свою очередь, сторонники среди рядовых американцев за несколько часов пожертвовали уже $46,7 млн предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, сообщает платформа для сбора средств ActBlue, отмечая, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.Все решится на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует. Это означает, что на съезде номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала расследовать сговор СМИ, скрывавших правду о Байдене.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал следить за тем, что дальше будет во время предвыборной кампании в США, поскольку многое может поменяться.Выборы президента США пройдут в ноябре.Напомним, что Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнится 82 года. Он неоднократно оказывался в неловком положении и делал оговорки. Американский лидер не один раз называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.Выход из гонки Джо Байдена – это первый за более чем 50 лет случай, когда президент США отказался от попытки переизбраться после первого срока. Ранее аналогичная ситуация произошла в 1968 году, когда Линдон Джонсон решил не баллотироваться на второй срок.

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