https://uz.sputniknews.ru/20240722/kuveyt-investproyekt-buxarskaya-oblast-44889975.html

Кувейтская компания планирует реализовать инвестпроекты в Бухарской области

Кувейтская компания планирует реализовать инвестпроекты в Бухарской области

Sputnik Узбекистан

По мнению сторон, перспективными сферами сотрудничества могут стать туризм, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика. 22.07.2024, Sputnik Узбекистан

2024-07-22T09:45+0500

2024-07-22T09:45+0500

2024-07-22T09:45+0500

узбекистан

кувейт

сотрудничество

инвестиции

инвестпроекты

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Кувейтская компания заинтересована в реализации инвестиционных проектов в Бухарской области. Об этом шла речь в ходе встречи делегации компании "Energy Solutions" с хокимом региона Ботиром Зариповым, сообщает ИА "Дунё". Гостям рассказали о созданной в республике благоприятной инвестиционной среде и потенциале Бухарской области. Как отмечалось, передовыми сферами сотрудничества могут стать туризм, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, которые являются основными драйверами региона. В фокусе внимания также находились перспективные проекты в сфере медицины и фармацевтики. По итогам встречи стороны определили конкретные направления взаимодействия и достигли предварительной договоренности о привлечении в них иностранных инвестиций.

узбекистан

кувейт

бухарская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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узбекистан, кувейт, сотрудничество, инвестиции, инвестпроекты, бухарская область