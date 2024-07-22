https://uz.sputniknews.ru/20240722/kuveyt-investproyekt-buxarskaya-oblast-44889975.html
Кувейтская компания планирует реализовать инвестпроекты в Бухарской области
Кувейтская компания планирует реализовать инвестпроекты в Бухарской области
Sputnik Узбекистан
По мнению сторон, перспективными сферами сотрудничества могут стать туризм, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика. 22.07.2024, Sputnik Узбекистан
2024-07-22T09:45+0500
2024-07-22T09:45+0500
2024-07-22T09:45+0500
узбекистан
кувейт
сотрудничество
инвестиции
инвестпроекты
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Кувейтская компания заинтересована в реализации инвестиционных проектов в Бухарской области. Об этом шла речь в ходе встречи делегации компании "Energy Solutions" с хокимом региона Ботиром Зариповым, сообщает ИА "Дунё". Гостям рассказали о созданной в республике благоприятной инвестиционной среде и потенциале Бухарской области. Как отмечалось, передовыми сферами сотрудничества могут стать туризм, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, которые являются основными драйверами региона. В фокусе внимания также находились перспективные проекты в сфере медицины и фармацевтики. По итогам встречи стороны определили конкретные направления взаимодействия и достигли предварительной договоренности о привлечении в них иностранных инвестиций.
узбекистан
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узбекистан, кувейт, сотрудничество, инвестиции, инвестпроекты, бухарская область
узбекистан, кувейт, сотрудничество, инвестиции, инвестпроекты, бухарская область
Кувейтская компания планирует реализовать инвестпроекты в Бухарской области
По мнению сторон, перспективными сферами сотрудничества могут стать туризм, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Кувейтская компания заинтересована в реализации инвестиционных проектов в Бухарской области. Об этом шла речь в ходе встречи делегации компании "Energy Solutions" с хокимом региона Ботиром Зариповым, сообщает
ИА "Дунё".
Гостям рассказали о созданной в республике благоприятной инвестиционной среде и потенциале Бухарской области. Как отмечалось, передовыми сферами сотрудничества могут стать туризм, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, которые являются основными драйверами региона. В фокусе внимания также находились перспективные проекты в сфере медицины и фармацевтики.
"Представители Кувейта предложили создать образовательный центр по подготовке кадров в сфере медицины и наладить сотрудничество в горнодобывающей промышленности", — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны определили конкретные направления взаимодействия и достигли предварительной договоренности о привлечении в них иностранных инвестиций.