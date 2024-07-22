https://uz.sputniknews.ru/20240722/rossiya-boytsy-zaxvat-oporniki-vsu-44893705.html

Минобороны РФ: штурмовики на багги и мотоциклах захватывают опорники ВСУ

Минобороны РФ: штурмовики на багги и мотоциклах захватывают опорники ВСУ

Sputnik Узбекистан

Благодаря высокой скорости передвижения российских бойцов противник не может использовать против них ударные беспилотники или навести артиллерию.

2024-07-22T13:59+0500

2024-07-22T13:59+0500

2024-07-22T13:59+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Штурмовики группировки войск "Восток" используют багги и мотоциклы для захвата опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В российском оборонном ведомстве уточнили, что такую тактику бойцы применяли в недавнем штурме села Урожайное в ДНР: они первыми проломили оборону, измотали противника и создали условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты.В ходе боев за Урожайное им сдалось в плен отделение пехоты ВСУ. Всех военнослужащих противника эвакуировали в безопасное место и оказали им медицинскую помощь.В Минобороны РФ также уточнили, что тактика использования багги и мотоциклов на линии боевого соприкосновения полностью себя оправдала. Ее применяют не только при штурме укреплений, но и для обеспечения ротации российских подразделений на линии боевого соприкосновения.

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