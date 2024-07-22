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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240722/rossiya-boytsy-zaxvat-oporniki-vsu-44893705.html
Минобороны РФ: штурмовики на багги и мотоциклах захватывают опорники ВСУ
Минобороны РФ: штурмовики на багги и мотоциклах захватывают опорники ВСУ
Sputnik Узбекистан
Благодаря высокой скорости передвижения российских бойцов противник не может использовать против них ударные беспилотники или навести артиллерию.
2024-07-22T13:59+0500
2024-07-22T13:59+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Штурмовики группировки войск "Восток" используют багги и мотоциклы для захвата опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В российском оборонном ведомстве уточнили, что такую тактику бойцы применяли в недавнем штурме села Урожайное в ДНР: они первыми проломили оборону, измотали противника и создали условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты.В ходе боев за Урожайное им сдалось в плен отделение пехоты ВСУ. Всех военнослужащих противника эвакуировали в безопасное место и оказали им медицинскую помощь.В Минобороны РФ также уточнили, что тактика использования багги и мотоциклов на линии боевого соприкосновения полностью себя оправдала. Ее применяют не только при штурме укреплений, но и для обеспечения ротации российских подразделений на линии боевого соприкосновения.
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россия бойцы сво

Минобороны РФ: штурмовики на багги и мотоциклах захватывают опорники ВСУ

13:59 22.07.2024
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Работа разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Благодаря высокой скорости передвижения российских бойцов противник не может использовать против них ударные беспилотники или навести артиллерию.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Штурмовики группировки войск "Восток" используют багги и мотоциклы для захвата опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Штурмовики танкового соединения группировки войск "Восток" из Бурятии используют багги и кроссовые мотоциклы для преодоления открытых простреливаемых пространств на пути к вражеским опорным пунктам. Высокая скорость передвижения наших бойцов не позволяет противнику использовать против них ударные дроны или навести артиллерию", — говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что такую тактику бойцы применяли в недавнем штурме села Урожайное в ДНР: они первыми проломили оборону, измотали противника и создали условия для дальнейшего наступления подразделений морской пехоты.
В ходе боев за Урожайное им сдалось в плен отделение пехоты ВСУ. Всех военнослужащих противника эвакуировали в безопасное место и оказали им медицинскую помощь.
"Противник воюет в основном FPV-дронами, больше воевать он ничем не умеет. Личный состав у них долго не упирался, после того как мы уже заходили в их зону, они сразу откатывались", — рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным "Топхар".
В Минобороны РФ также уточнили, что тактика использования багги и мотоциклов на линии боевого соприкосновения полностью себя оправдала. Ее применяют не только при штурме укреплений, но и для обеспечения ротации российских подразделений на линии боевого соприкосновения.
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