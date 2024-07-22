Гребцы из Узбекистана завоевали 3 медали на первенстве мира в Болгарии
© Пресс-служба НОК Узбекистана17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В болгарском Пловдиве завершился юниорский (U18) и молодежный (U23) чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Узбекистанцы завоевали три медали на чемпионате мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ, который прошел 17-21 июля в болгарском городе Пловдив, сообщает НОК.
© Пресс-служба НОК Узбекистана17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Главный международный старт года в этой возрастной группе собрал сильнейших спортсменов из разных стран, включая Россию, Беларусь, Венгрию, Германию, Испанию, КНР.
"Сборной Узбекистана в этом первенстве планеты удалось завоевать 1 золотую и 2 бронзовые медали. Автором золотой награды стала Арина Танатмишева, выступавшая в категории U23 в заплыве на дистанцию 1 000 метров", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба НОК Узбекистана17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Золото:
К1 1000 метров: Арина Танатмишева (U23).
Бронза:
С2 Х 500 метров: Бехруз Эргашев / Муаттархон Кодиржонова (U18);
К1 1000 метров: Шахризода Мавлонова (U18).