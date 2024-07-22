https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-grebtsy-medali-chm-bolgariya-44901067.html

Гребцы из Узбекистана завоевали 3 медали на первенстве мира в Болгарии

Гребцы из Узбекистана завоевали 3 медали на первенстве мира в Болгарии

Sputnik Узбекистан

В болгарском Пловдиве завершился юниорский (U18) и молодежный (U23) чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

2024-07-22T18:40+0500

2024-07-22T18:40+0500

2024-07-22T18:40+0500

спорт

узбекистан

болгария

чемпионат мира

медали

золотая медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Узбекистанцы завоевали три медали на чемпионате мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ, который прошел 17-21 июля в болгарском городе Пловдив, сообщает НОК. Главный международный старт года в этой возрастной группе собрал сильнейших спортсменов из разных стран, включая Россию, Беларусь, Венгрию, Германию, Испанию, КНР. Золото: Бронза:

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