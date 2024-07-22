Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-grebtsy-medali-chm-bolgariya-44901067.html
Гребцы из Узбекистана завоевали 3 медали на первенстве мира в Болгарии
Гребцы из Узбекистана завоевали 3 медали на первенстве мира в Болгарии
Sputnik Узбекистан
В болгарском Пловдиве завершился юниорский (U18) и молодежный (U23) чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
2024-07-22T18:40+0500
2024-07-22T18:40+0500
спорт
узбекистан
болгария
чемпионат мира
медали
золотая медаль
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/16/44901478_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6ad33e63f98ec05bdc573e05cf7aeea2.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Узбекистанцы завоевали три медали на чемпионате мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ, который прошел 17-21 июля в болгарском городе Пловдив, сообщает НОК. Главный международный старт года в этой возрастной группе собрал сильнейших спортсменов из разных стран, включая Россию, Беларусь, Венгрию, Германию, Испанию, КНР. Золото: Бронза:
узбекистан
болгария
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/16/44901478_53:0:908:641_1920x0_80_0_0_28ceff450cfe66fe0b7a9501550b79f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан гребцы чм болгария
узбекистан гребцы чм болгария

Гребцы из Узбекистана завоевали 3 медали на первенстве мира в Болгарии

18:40 22.07.2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
В болгарском Пловдиве завершился юниорский (U18) и молодежный (U23) чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Узбекистанцы завоевали три медали на чемпионате мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ, который прошел 17-21 июля в болгарском городе Пловдив, сообщает НОК.
© Пресс-служба НОК Узбекистана17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2024
17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Главный международный старт года в этой возрастной группе собрал сильнейших спортсменов из разных стран, включая Россию, Беларусь, Венгрию, Германию, Испанию, КНР.
"Сборной Узбекистана в этом первенстве планеты удалось завоевать 1 золотую и 2 бронзовые медали. Автором золотой награды стала Арина Танатмишева, выступавшая в категории U23 в заплыве на дистанцию 1 000 метров", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба НОК Узбекистана17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2024
17-21 июня в городе Пловдив Болгарии прошёл чемпионат мира U18 и U23 по гребле на байдарках и каноэ.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Золото:
К1 1000 метров: Арина Танатмишева (U23).
Бронза:
С2 Х 500 метров: Бехруз Эргашев / Муаттархон Кодиржонова (U18);
К1 1000 метров: Шахризода Мавлонова (U18).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0