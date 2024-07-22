https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-klyuchevyye-torgovyye-partnery-44899488.html

Какие страны являются ключевыми торговыми партнерами Узбекистана — инфографика

Какие страны являются ключевыми торговыми партнерами Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

За январь-июнь 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $31,8 млрд

2024-07-22T16:38+0500

2024-07-22T16:38+0500

2024-07-22T16:38+0500

инфографика

узбекистан

торговля

страны

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География внешнеторговых связей республики охватывает 186 стран. Наибольший объем внешнеторгового оборота за 6 месяцев текущего года зафиксирован с КНР (18,5%), Россией (18,1%), Казахстаном (6,0%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%).За январь-июнь 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $31,8 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на $2,5 млрд или на 8,5%.Подробнее о внешнеторговых отношениях республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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