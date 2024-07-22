https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-klyuchevyye-torgovyye-partnery-44899488.html
Какие страны являются ключевыми торговыми партнерами Узбекистана — инфографика
Какие страны являются ключевыми торговыми партнерами Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
За январь-июнь 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $31,8 млрд
2024-07-22T16:38+0500
2024-07-22T16:38+0500
2024-07-22T16:38+0500
инфографика
узбекистан
торговля
страны
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География внешнеторговых связей республики охватывает 186 стран. Наибольший объем внешнеторгового оборота за 6 месяцев текущего года зафиксирован с КНР (18,5%), Россией (18,1%), Казахстаном (6,0%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%).За январь-июнь 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $31,8 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на $2,5 млрд или на 8,5%.Подробнее о внешнеторговых отношениях республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан страны ключевые торговые партнеры внешнеторговый оборот
узбекистан страны ключевые торговые партнеры внешнеторговый оборот
Какие страны являются ключевыми торговыми партнерами Узбекистана — инфографика
За январь-июнь 2024 года внешнеторговый оборот республики достиг $31,8 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на $2,5 млрд или на 8,5%.
География внешнеторговых связей республики охватывает 186 стран. Наибольший объем внешнеторгового оборота за 6 месяцев текущего года зафиксирован с КНР (18,5%), Россией (18,1%), Казахстаном (6,0%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%).
За январь-июнь 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $31,8 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на $2,5 млрд или на 8,5%.
Подробнее о внешнеторговых отношениях республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.