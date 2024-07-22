https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-torgovlya-zarubejnyye-strany-44892187.html
Объем торговли Узбекистана с зарубежными странами за 6 месяцев превысил $31 млрд
Объем торговли Узбекистана с зарубежными странами за 6 месяцев превысил $31 млрд
Sputnik Узбекистан
Республика за прошедшие полгода установила торговые отношения со 186 странами мира
2024-07-22T11:52+0500
2024-07-22T11:52+0500
2024-07-22T11:52+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана с января по июнь 2024 года вырос до $31,8 млрд, сообщает Агентство статистики. Этому способствовало установление республикой торговых отношений с 186 государствами. При этом импорт составил $18,8 млрд, что больше на 10,6%, чем годом ранее. Экспорт — $13 млрд (рост на 5,5%). Торговый оборот увеличился с Китаем (на 18,5%), Россией (18,1%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%). По данным Центра экономических исследований и реформ, первое полугодие текущего года было благоприятным для экономики Узбекистана. Деловая и инвестиционная активность позволили выйти на опережающую динамику. Во всех секторах экономики отмечается рост производства. Объемы выпуска в секторе строительства за первое полугодие росли с опережающей динамикой – 10,1% против 5,6% в январе-июне 2023 года. Объемы оказанных рыночных услуг по итогам января-июня текущего года выросли на 12,9% (за аналогичный период прошлого года – на 12,3%). В разрезе секторов сферы услуг наибольший рост наблюдался в информации и связи (на 20%), финансовых услугах (на 20%), образовании (на 22%), услугах, связанных с недвижимостью (на 13%), здравоохранении (на 11%). Розничный товарооборот увеличился на 8,4% (в 1 полугодии 2023-го — на 6,9%). В сфере транспорта объем оказанных услуг вырос на 6,5%, грузооборот — на 4%, пассажирооборот — на 5,3%.
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узбекистан торговля зарубежные страны
узбекистан торговля зарубежные страны
Объем торговли Узбекистана с зарубежными странами за 6 месяцев превысил $31 млрд
Республика за прошедшие полгода установила торговые отношения со 186 странами мира.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Внешнеторговый оборот Узбекистана с января по июнь 2024 года вырос до $31,8 млрд, сообщает
Агентство статистики.
Этому способствовало установление республикой торговых отношений с 186 государствами.
При этом импорт составил $18,8 млрд, что больше на 10,6%, чем годом ранее. Экспорт — $13 млрд (рост на 5,5%).
Торговый оборот увеличился с Китаем (на 18,5%), Россией (18,1%), Турцией (4,5%) и Республикой Корея (3,4%).
По данным Центра экономических исследований и реформ
, первое полугодие текущего года было благоприятным для экономики Узбекистана. Деловая и инвестиционная активность позволили выйти на опережающую динамику.
Во всех секторах экономики отмечается рост производства.
Объемы выпуска в секторе строительства за первое полугодие росли с опережающей динамикой – 10,1% против 5,6% в январе-июне 2023 года.
Объемы оказанных рыночных услуг по итогам января-июня текущего года выросли на 12,9% (за аналогичный период прошлого года – на 12,3%). В разрезе секторов сферы услуг наибольший рост наблюдался в информации и связи (на 20%), финансовых услугах (на 20%), образовании (на 22%), услугах, связанных с недвижимостью (на 13%), здравоохранении (на 11%). Розничный товарооборот увеличился на 8,4% (в 1 полугодии 2023-го — на 6,9%).
В сфере транспорта объем оказанных услуг вырос на 6,5%, грузооборот — на 4%, пассажирооборот — на 5,3%.