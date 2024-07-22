https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-vypuskniki-filialy-vuzy-rf-trudoustroystvo-44896290.html
Выпускники филиалов российских вузов остаются работать в Узбекистане — Далиев
Выпускники филиалов российских вузов остаются работать в Узбекистане — Далиев
Sputnik Узбекистан
По словам первого замминистра высшего образования, науки и инноваций РУз, рынок труда республики предоставляет широкие возможности. Принимать на работу выпускников филиалов вузов РФ заинтересован и российский бизнес в Узбекистане
2024-07-22T18:10+0500
2024-07-22T18:10+0500
2024-07-22T18:10+0500
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О трудоустройстве выпускников филиалов российских вузов в Узбекистане рассказал первый замминистра высшего образования, науки и инноваций республики Шахрух Далиев в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, в 2022/23 учебном году из 227 выпускников филиала Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина 208 остались работать в Узбекистане. Такая же тенденция прослеживается и в филиале МГУ: из 113 его выпускников в республике остались 111.Также, говоря о подготовке инженерных кадров, он рассказал, как можно усилить профориентационную работу в области инженерии, вызвав интерес к ней еще с детского сада.Подробности – в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан филиалы россия вузы выпускники
узбекистан филиалы россия вузы выпускники
Выпускники филиалов российских вузов остаются работать в Узбекистане — Далиев
Эксклюзив
По словам первого замминистра высшего образования, науки и инноваций РУз, рынок труда республики предоставляет широкие возможности. Принимать на работу выпускников филиалов вузов РФ заинтересован и российский бизнес в Узбекистане.
О трудоустройстве выпускников филиалов российских вузов в Узбекистане рассказал первый замминистра высшего образования, науки и инноваций республики Шахрух Далиев в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По его словам, в 2022/23 учебном году из 227 выпускников филиала Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина 208 остались работать в Узбекистане. Такая же тенденция прослеживается и в филиале МГУ: из 113 его выпускников в республике остались 111.
"В Узбекистане рынок труда предоставляет широкие возможности. А российский бизнес в Узбекистане тоже заинтересован в принятии на работу выпускников филиалов вузов РФ", — подчеркнул Далиев.
Также, говоря о подготовке инженерных кадров, он рассказал, как можно усилить профориентационную работу в области инженерии, вызвав интерес к ней еще с детского сада.
Подробности – в видео Sputnik Узбекистан.