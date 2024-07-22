https://uz.sputniknews.ru/20240722/uzbekistan-vypuskniki-filialy-vuzy-rf-trudoustroystvo-44896290.html

Выпускники филиалов российских вузов остаются работать в Узбекистане — Далиев

Выпускники филиалов российских вузов остаются работать в Узбекистане — Далиев

Sputnik Узбекистан

По словам первого замминистра высшего образования, науки и инноваций РУз, рынок труда республики предоставляет широкие возможности. Принимать на работу выпускников филиалов вузов РФ заинтересован и российский бизнес в Узбекистане

2024-07-22T18:10+0500

2024-07-22T18:10+0500

2024-07-22T18:10+0500

видео

эксклюзив

пресс-центр

sputnik

трудоустройство молодежи

россия

вузы

узбекистан

общество

высшее образование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/16/44895247_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7485ee7905c57e4573293ed10cc8495.png

О трудоустройстве выпускников филиалов российских вузов в Узбекистане рассказал первый замминистра высшего образования, науки и инноваций республики Шахрух Далиев в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, в 2022/23 учебном году из 227 выпускников филиала Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина 208 остались работать в Узбекистане. Такая же тенденция прослеживается и в филиале МГУ: из 113 его выпускников в республике остались 111.Также, говоря о подготовке инженерных кадров, он рассказал, как можно усилить профориентационную работу в области инженерии, вызвав интерес к ней еще с детского сада.Подробности – в видео Sputnik Узбекистан.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан филиалы россия вузы выпускники