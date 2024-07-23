https://uz.sputniknews.ru/20240723/eec-zayavka-finansirovaniye-kooperatsiya-proyekt-44907943.html

ЕЭК рассмотрела первую заявку на финансирование кооперационного проекта

ЕЭК рассмотрела первую заявку на финансирование кооперационного проекта

Sputnik Узбекистан

В рамках проекта предусмотрено кооперационное участие предприятий стран Союза в части поставок технологического оборудования

2024-07-23T12:10+0500

2024-07-23T12:10+0500

2024-07-23T12:10+0500

еаэс

еэк

проект

финансирование

газпромбанк

россия

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия рассмотрела первую заявку на финансирование кооперационного проекта, ее подал "Газпромбанк" для российской компании "Титан Полимер", сообщает пресс-служба ЕЭК.В рамках проекта предусмотрено кооперационное участие предприятий стран ЕАЭС в части поставок технологического оборудования.Кроме того, участники обсудили вопросы развития интеграционного сотрудничества государств ЕАЭС в цветной металлургии. Страны Союза одобрили аналитический обзор развития этой отрасли.Он содержит информацию о текущей ситуации на мировом рынке и рынке цветных металлов Союза, прогнозы их развития на среднесрочную перспективу, сведения о развитии кооперационного сотрудничества в этой и смежных отраслях в ЕАЭС с примерами совместных проектов. Также в документ включены данные о реализации в цветной металлургии зеленой повестки.

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