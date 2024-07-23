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https://uz.sputniknews.ru/20240723/eec-zayavka-finansirovaniye-kooperatsiya-proyekt-44907943.html
ЕЭК рассмотрела первую заявку на финансирование кооперационного проекта
ЕЭК рассмотрела первую заявку на финансирование кооперационного проекта
Sputnik Узбекистан
В рамках проекта предусмотрено кооперационное участие предприятий стран Союза в части поставок технологического оборудования
2024-07-23T12:10+0500
2024-07-23T12:10+0500
еаэс
еэк
проект
финансирование
газпромбанк
россия
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия рассмотрела первую заявку на финансирование кооперационного проекта, ее подал "Газпромбанк" для российской компании "Титан Полимер", сообщает пресс-служба ЕЭК.В рамках проекта предусмотрено кооперационное участие предприятий стран ЕАЭС в части поставок технологического оборудования.Кроме того, участники обсудили вопросы развития интеграционного сотрудничества государств ЕАЭС в цветной металлургии. Страны Союза одобрили аналитический обзор развития этой отрасли.Он содержит информацию о текущей ситуации на мировом рынке и рынке цветных металлов Союза, прогнозы их развития на среднесрочную перспективу, сведения о развитии кооперационного сотрудничества в этой и смежных отраслях в ЕАЭС с примерами совместных проектов. Также в документ включены данные о реализации в цветной металлургии зеленой повестки.
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еэк еаэс кооперационные проекты финансирование
еэк еаэс кооперационные проекты финансирование

ЕЭК рассмотрела первую заявку на финансирование кооперационного проекта

12:10 23.07.2024
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на заседание Консультативного комитета по промышленности
Министр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на заседание Консультативного комитета по промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2024
© Пресс-служба ЕЭК
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В рамках проекта предусмотрено кооперационное участие предприятий стран Союза в части поставок технологического оборудования.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия рассмотрела первую заявку на финансирование кооперационного проекта, ее подал "Газпромбанк" для российской компании "Титан Полимер", сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Под председательством министра по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян состоялось заседание Консультативного комитета по промышленности, где рассмотрена первая заявка от бизнеса на участие в новом механизме финансового содействия промышленной кооперации за счет бюджета Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.
В рамках проекта предусмотрено кооперационное участие предприятий стран ЕАЭС в части поставок технологического оборудования.
"Проект позволит наладить кооперацию между странами Союза в поставке технологического оборудования, например, электротехнического, котельного и противопожарного. В результате его реализации будет создан современный импортозамещающий комплекс в химической отрасли", — уточнила Гоар Барсегян.
Кроме того, участники обсудили вопросы развития интеграционного сотрудничества государств ЕАЭС в цветной металлургии. Страны Союза одобрили аналитический обзор развития этой отрасли.
Он содержит информацию о текущей ситуации на мировом рынке и рынке цветных металлов Союза, прогнозы их развития на среднесрочную перспективу, сведения о развитии кооперационного сотрудничества в этой и смежных отраслях в ЕАЭС с примерами совместных проектов. Также в документ включены данные о реализации в цветной металлургии зеленой повестки.
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