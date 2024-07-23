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Как решать проблемы водно-энергетической сферы в ЦА — видео
Как решать проблемы водно-энергетической сферы в ЦА — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты делятся своим видением решения проблем в водно-энергетической сфере региона с помощью инструментов региональной интеграции и институтов ЕАЭС
2024-07-23T11:05+0500
2024-07-23T11:05+0500
2024-07-23T12:12+0500
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Бишкек — Ташкент на тему: "Как решать проблемы водно-энергетической сферы в Центральной Азии".Участники в Бишкеке:в Ташкенте:По данным Евразийского банка реконструкции и развития, Центральная Азия в 2028-2029 годах столкнется с дефицитом воды. Одновременно в регионе ожидается значительное увеличение спроса на электроэнергию.Эксперты обсудили возможные механизмы решения проблем в водно-энергетической сфере региона с помощью инструментов региональной интеграции и институтов ЕАЭС.
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видеомост проблемы водно-энергетическая сфера ца еаэс
видеомост проблемы водно-энергетическая сфера ца еаэс
Как решать проблемы водно-энергетической сферы в ЦА — видео
11:05 23.07.2024 (обновлено: 12:12 23.07.2024)
Эксперты поделились своим видением решения проблем в водно-энергетической сфере региона с помощью инструментов региональной интеграции и институтов ЕАЭС.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Бишкек — Ташкент на тему: "Как решать проблемы водно-энергетической сферы в Центральной Азии".
директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбек Рахимов;
заведующий Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, исполнительный партнер экспертного центра "Евразийское развитие – ECED" Станислав Притчин;
советник Посольства РФ в Кыргызстане Михаил Жевагин;
второй секретарь Посольства РФ в Кыргызстане Максим Петров.
заместитель директора Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем при министерстве водного хозяйства Узбекистана Андрей Петров.
По данным Евразийского банка реконструкции и развития, Центральная Азия в 2028-2029 годах столкнется с дефицитом воды. Одновременно в регионе ожидается значительное увеличение спроса на электроэнергию.
Эксперты обсудили возможные механизмы решения проблем в водно-энергетической сфере региона с помощью инструментов региональной интеграции и институтов ЕАЭС.