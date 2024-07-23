https://uz.sputniknews.ru/20240723/kak-reshat-problemy-vodno-energeticheskoy-sfery-v-tsa-44904555.html

Как решать проблемы водно-энергетической сферы в ЦА — видео

Как решать проблемы водно-энергетической сферы в ЦА — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперты делятся своим видением решения проблем в водно-энергетической сфере региона с помощью инструментов региональной интеграции и институтов ЕАЭС

2024-07-23T11:05+0500

2024-07-23T11:05+0500

2024-07-23T12:12+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ташкент

бишкек

водные ресурсы

центральная азия

мнение эксперта

еаэс

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Бишкек — Ташкент на тему: "Как решать проблемы водно-энергетической сферы в Центральной Азии".Участники в Бишкеке:в Ташкенте:По данным Евразийского банка реконструкции и развития, Центральная Азия в 2028-2029 годах столкнется с дефицитом воды. Одновременно в регионе ожидается значительное увеличение спроса на электроэнергию.Эксперты обсудили возможные механизмы решения проблем в водно-энергетической сфере региона с помощью инструментов региональной интеграции и институтов ЕАЭС.

узбекистан

ташкент

бишкек

центральная азия

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