https://uz.sputniknews.ru/20240723/rossiya-shans-stat-pervyy-torgovyy-partner-uzbekistan-44906934.html

У России есть шансы снова стать первым торговым партнером Узбекистана — эксперт

У России есть шансы снова стать первым торговым партнером Узбекистана — эксперт

Sputnik Узбекистан

Агентство статистики РУз опубликовало отчет о внешнеторговом обороте. Россия вплотную подошла к КНР, отставая по итогам первого полугодия всего на 0,4%. Эксперт рассказал, каковы шансы РФ вернуть 1-е место в торговле с Узбекистаном и почему это будет непросто

2024-07-23T10:40+0500

2024-07-23T10:40+0500

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По мнению специалиста по странам Центральной Азии, главного редактора Telegram-канала LogiStan Григория Михайлова, перед Россией не стоит задача занимать первые места в торговом обороте. Важнее, считает эксперт, максимально эффективно и взаимовыгодно торговать с соседними странами и торговыми партнерами.Между тем эксперт отмечает, что и с Китаем, и с Россией у республики достаточно активная торговля, причем с серьезным отрывом от всех других партнеров.Список того, чем Россия торгует с Узбекистаном — достаточно широк. К примеру, из России в Узбекистан идут энергоресурсы (нефть, нефтепродукты, газ), поставки которых только будут расти, потому что в республике растет население и развивается промышленность.Кроме того, республика импортирует лес, стройматериалы, промтовары, химикаты, удобрения, различное транспортное оборудование, продукты (растительное масло, молочные продукты, шоколад). Практически по каждой из этих позиций есть возможности для роста, считает эксперт.Узбекистан же продает России в первую очередь овощи и фрукты.Среди экспортируемой в Россию продукции также лидирует текстиль.Кроме того, добавляет эксперт, в последние годы в Узбекистане строятся различные фабрики, заводы, промышленные предприятия, поэтому объем ассортимента поставляемых в Россию товаров будет только расти. Среди такой продукции, например, бытовая техника.Есть ли у европейских стран шанс совершить рывок на рынке Узбекистана и являются ли они конкурентами России?В интервью Sputnik Узбекистан Григорий Михайлов также рассказал зачем сейчас РУз приватизация национальной платежной системы Humo, как она поможет экономике страны, и кто может стать ее акционером.Подробности — в видео.

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