У России есть шансы снова стать первым торговым партнером Узбекистана — эксперт
10:40 23.07.2024 (обновлено: 11:04 23.07.2024)
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Агентство статистики РУз опубликовало отчет о внешнеторговом обороте. Россия вплотную подошла к КНР, отставая по итогам первого полугодия всего на 0,4%. Эксперт рассказал, каковы шансы РФ вернуть 1-е место в торговле с Узбекистаном и почему это будет непросто.
По мнению специалиста по странам Центральной Азии, главного редактора Telegram-канала LogiStan Григория Михайлова, перед Россией не стоит задача занимать первые места в торговом обороте. Важнее, считает эксперт, максимально эффективно и взаимовыгодно торговать с соседними странами и торговыми партнерами.
"Гонки вокруг статистики – это дело не очень эффективное, главное деньги зарабатывать, — говорит Михайлов. — Но в целом у нас есть шансы вновь выйти на первое место в числе торговых партнеров Узбекистана. Однако это будет непросто. Китай — это серьезный оппонент, который наращивает свое присутствие и в Узбекистане, и в целом в регионе Центральной Азии".
Между тем эксперт отмечает, что и с Китаем, и с Россией у республики достаточно активная торговля, причем с серьезным отрывом от всех других партнеров.
"Допустим на третьем месте торговый партнер Узбекистана — Казахстан, уступает более чем в два раза. Но главным образом Узбекистан покупает, т.е. импортирует товары и гораздо меньше продает. Это для Узбекистана серьезная проблема, которую узбекистанцы хотели бы решить", — добавляет эксперт.
Список того, чем Россия торгует с Узбекистаном — достаточно широк. К примеру, из России в Узбекистан идут энергоресурсы (нефть, нефтепродукты, газ), поставки которых только будут расти, потому что в республике растет население и развивается промышленность.
"Узбекистан одно из наиболее растущих в этом смысле государств в регионе и среди соседей России в целом", — уточняет Михайлов.
Кроме того, республика импортирует лес, стройматериалы, промтовары, химикаты, удобрения, различное транспортное оборудование, продукты (растительное масло, молочные продукты, шоколад). Практически по каждой из этих позиций есть возможности для роста, считает эксперт.
Узбекистан же продает России в первую очередь овощи и фрукты.
"Объем поставок узбекских продуктов не сказать, что занимает доминирующую долю, но без них цены в России на фрукты и овощи вырастут", — говорит Михайлов.
Среди экспортируемой в Россию продукции также лидирует текстиль.
Кроме того, добавляет эксперт, в последние годы в Узбекистане строятся различные фабрики, заводы, промышленные предприятия, поэтому объем ассортимента поставляемых в Россию товаров будет только расти. Среди такой продукции, например, бытовая техника.
Есть ли у европейских стран шанс совершить рывок на рынке Узбекистана и являются ли они конкурентами России?
В интервью Sputnik Узбекистан Григорий Михайлов также рассказал зачем сейчас РУз приватизация национальной платежной системы Humo, как она поможет экономике страны, и кто может стать ее акционером.
Подробности — в видео.