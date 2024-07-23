https://uz.sputniknews.ru/20240723/uzbekistan-borba-infotsyganye-zakon-44912634.html

В Узбекистане начнут бороться с инфоцыганами

В Узбекистане начнут бороться с инфоцыганами

Sputnik Узбекистан

Депутаты приняли закон, устанавливающий ответственность за проведение курсов и тренингов без лицензии

2024-07-23T14:59+0500

2024-07-23T14:59+0500

2024-07-23T14:59+0500

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

депутаты

новый закон

административное правонарушение

общество

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Узбекистане начнут бороться с лицами, занимающимися незаконной просветительской деятельностью, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на определение порядка осуществления просветительской деятельности", проект которого разработала группа депутатов на основе права законодательной инициативы, прошел третье чтение. В процессе обсуждения документа отмечался рост мероприятий с участием разных слоев населения, особенно молодежи, организаторы которых предлагают информационные продукты, не имеющие никакой практической значимости. Практика показывает, что нередко на таких мероприятиях идет насаждение религиозных взглядов, чуждой и разрушительной для нашего общества системы идей и ценностей, пропаганда многоженства, половой дискриминации, морального разложения, преступной деятельности, наблюдаются даже случаи манипулирования сознанием слушателей. Так называемые инфоцыгане, целенаправленно распространяющие недостоверную информацию ради получения прибыли, позиционируют себя, как инфобизнесменов, бизнес‑тренеров, коучей, мотиваторов и так далее. Ситуация осложняется тем, что действующем законодательстве республики не урегулирована подобная деятельность, в ходе которой для привлечения аудитории используют различные форматы: лекции, презентации, семинары, мастер-классы, курсы, марафоны, встречи за круглым столом. В связи с этим, принятый документ вносит изменения и дополнения в Кодекс РУз об административной ответственности и в закон "Об образовании". Кодекс об административной ответственности дополняют новой статьей, устанавливающей ответственность за случаи несоблюдения просветительской деятельности лицом, не имеющим права заниматься такой деятельностью, либо несоблюдение ограничений, установленных законодательством на осуществление подобной деятельности. На одну статью больше станет и Закон "Об образовании". В ней дается определение просветительской деятельности, перечислены органы, которые вправе ее осуществлять, а также указаны условия, при которых такой деятельностью могут заниматься физические и юридические лица. Также определен круг лиц, которым запрещено осуществлять просветительскую деятельность. Отдельно прописаны полномочия Кабмина. По мнению депутатов, со вступлением в силу закона "будет прекращено беспорядочное осуществление просветительской деятельности, усилена ответственность в отношении лиц, занимающихся незаконной просветительской деятельностью".

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