https://uz.sputniknews.ru/20240723/videomost-itogi-gosvizit-prezident-kyrgyzstan-v-uzbekistan-44914239.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят итоги госвизита главы Кыргызстана
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят итоги госвизита главы Кыргызстана
Sputnik Узбекистан
Эксперты в Ташкенте и Бишкеке расскажут о соглашениях, достигнутых в ходе говизита лидера КР в РУз, обменяются мнениями о перспективах развития узбекско-кыргызских отношений
2024-07-23T16:05+0500
2024-07-23T16:05+0500
2024-07-23T16:21+0500
пресс-центр
sputnik
узбекистан
мнение эксперта
итоги
государственный визит
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
ташкент
бишкек
кыргызстан
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Видеомост по итогам государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в онлайн-формате.Дата проведения — среда 24 июля в 11.00 (время ташкентское).Прямой эфир будет транслироваться на странице пресс-центра Sputnik Узбекистан в "ВКонтакте".Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению Шавката Мирзиёева 18-19 июля совершил государственный визит в Узбекистан.Лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и запустили совместные проекты.Итоги визита, достигнутые в ходе прошедших переговоров соглашения и перспективы развития узбекско-кыргызских отношений обсудят:В Ташкенте:В Бишкеке:
узбекистан
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итоги государственный визит президент кыргызстана садыр жапаров узбекистан
итоги государственный визит президент кыргызстана садыр жапаров узбекистан
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят итоги госвизита главы Кыргызстана
16:05 23.07.2024 (обновлено: 16:21 23.07.2024)
Эксперты в Ташкенте и Бишкеке расскажут о соглашениях, достигнутых в ходе говизита лидера КР в РУз, обменяются мнениями о перспективах развития узбекско-кыргызских отношений.
Видеомост по итогам государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в онлайн-формате.
Дата проведения — среда 24 июля в 11.00 (время ташкентское).
Прямой эфир будет транслироваться на странице пресс-центра Sputnik Узбекистан в "ВКонтакте".
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению Шавката Мирзиёева 18-19 июля совершил государственный визит в Узбекистан.
Лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и запустили совместные проекты.
Итоги визита, достигнутые в ходе прошедших переговоров соглашения и перспективы развития узбекско-кыргызских отношений обсудят:
начальник управления по сотрудничеству со странами СНГ и Центральной Азии министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Бобур Расулов.
экономист Нургуль Акимова.