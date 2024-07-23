https://uz.sputniknews.ru/20240723/videomost-itogi-gosvizit-prezident-kyrgyzstan-v-uzbekistan-44914239.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят итоги госвизита главы Кыргызстана

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят итоги госвизита главы Кыргызстана

Sputnik Узбекистан

Эксперты в Ташкенте и Бишкеке расскажут о соглашениях, достигнутых в ходе говизита лидера КР в РУз, обменяются мнениями о перспективах развития узбекско-кыргызских отношений

2024-07-23T16:05+0500

2024-07-23T16:05+0500

2024-07-23T16:21+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

мнение эксперта

итоги

государственный визит

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

ташкент

бишкек

кыргызстан

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Видеомост по итогам государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в онлайн-формате.Дата проведения — среда 24 июля в 11.00 (время ташкентское).Прямой эфир будет транслироваться на странице пресс-центра Sputnik Узбекистан в "ВКонтакте".Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению Шавката Мирзиёева 18-19 июля совершил государственный визит в Узбекистан.Лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и запустили совместные проекты.Итоги визита, достигнутые в ходе прошедших переговоров соглашения и перспективы развития узбекско-кыргызских отношений обсудят:В Ташкенте:В Бишкеке:

узбекистан

ташкент

бишкек

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итоги государственный визит президент кыргызстана садыр жапаров узбекистан