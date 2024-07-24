Узбекистан и Воронежская область будут сотрудничать в сфере туризма
© Правительства Воронежской областиВоронежская область и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма
© Правительства Воронежской области
Подписаться
Прежде всего, власти двух регионов планируют установить тесные контакты в туриндустрии.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистан и Воронежская область будут сотрудничать в сфере туризма, сообщает правительство российского региона.
Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита делегации во главе с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым в Воронеж.
"Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Управление туризма Бухарской области Республики Узбекистан подписали меморандум о намерениях сотрудничества в сфере туризма", — говорится в сообщении.
© Правительства Воронежской областиВоронежская область и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма
Воронежская область и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма
© Правительства Воронежской области
Согласно документу, стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством РУз и РФ, будут укреплять и развивать сотрудничество в сфере туризма на основе равенства и взаимной выгоды.
В первую очередь, власти обоих регионов намерены установить тесные контакты в туриндустрии, чтобы обеспечить долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Кроме того, стороны будут информировать друг друга о выставках, семинарах, конгрессах и других тематических мероприятиях, которые проходят на их территории.
По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, контакты регионов российского и Узбекистана становятся регулярными.
"Наши контакты с Бухарской областью становятся регулярными. Этот регион республики очень интересен для сотрудничества. Бухара имеет хорошее географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру", — написал он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, Гусев подчеркнул укрепление дружеских отношений с республикой в последние годы. По его словам, "за последние два года нам удалось увеличить товарооборот с Узбекистаном. В 2023 году экспорт воронежской продукции АПК в республику составил 35,6 млн долларов".