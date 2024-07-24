https://uz.sputniknews.ru/20240724/buxarskaya-voronejskaya-oblasti-sotrudnichestvo-turizm-44929180.html

Узбекистан и Воронежская область будут сотрудничать в сфере туризма

Узбекистан и Воронежская область будут сотрудничать в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

Прежде всего, власти двух регионов планируют установить тесные контакты в туриндустрии.

2024-07-24T17:20+0500

2024-07-24T17:20+0500

2024-07-24T17:20+0500

узбекистан

бухарская область

воронеж

россия

регион

сотрудничество

туризм

меморандум

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/18/44928657_0:99:960:639_1920x0_80_0_0_e5877db9feef966a46e7a40fd686f3f8.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Узбекистан и Воронежская область будут сотрудничать в сфере туризма, сообщает правительство российского региона. Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита делегации во главе с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым в Воронеж. Согласно документу, стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством РУз и РФ, будут укреплять и развивать сотрудничество в сфере туризма на основе равенства и взаимной выгоды. В первую очередь, власти обоих регионов намерены установить тесные контакты в туриндустрии, чтобы обеспечить долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Кроме того, стороны будут информировать друг друга о выставках, семинарах, конгрессах и других тематических мероприятиях, которые проходят на их территории. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, контакты регионов российского и Узбекистана становятся регулярными. Вместе с тем, Гусев подчеркнул укрепление дружеских отношений с республикой в последние годы. По его словам, "за последние два года нам удалось увеличить товарооборот с Узбекистаном. В 2023 году экспорт воронежской продукции АПК в республику составил 35,6 млн долларов".

узбекистан

бухарская область

воронеж

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия регионы сотрудничество