https://uz.sputniknews.ru/20240724/glavkom-vsu-syrskiy-front-situatsiya-44925359.html
Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте
Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте
Sputnik Узбекистан
Александр Сырский пожаловался на превосходство ВКС России и ее войск ПВО.
2024-07-24T13:50+0500
2024-07-24T13:50+0500
2024-07-24T13:50+0500
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain рассказал о сложном положении дел на фронте.По его словам, ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются атакам на многих направлениях.Также Сырский пожаловался на превосходство ВКС России и ее войск ПВО.При этом, в статье указано, что главком ВСУ признал, что, даже если на Украину поступят обещанные истребители F-16, их можно будет использовать только на достаточном удалении от линии фронта из-за риска "нарваться" на силы РФ. По его мнению, западные истребители не смогут приблизиться к фронту ближе, чем на 40 километров.
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главком всу александр сырский фронт ситуация
главком всу александр сырский фронт ситуация
Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте
Александр Сырский пожаловался на превосходство ВКС России и ее войск ПВО.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain рассказал
о сложном положении дел на фронте.
По его словам, ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются атакам на многих направлениях.
Также Сырский пожаловался на превосходство ВКС России и ее войск ПВО.
"У России превосходящая авиация и очень сильная противовоздушная оборона. В связи с этим Украина все чаще прибегает к использованию беспилотных авиационных систем", — говорится в материале на сайте издания.
При этом, в статье указано, что главком ВСУ признал, что, даже если на Украину поступят обещанные истребители F-16, их можно будет использовать только на достаточном удалении от линии фронта из-за риска "нарваться" на силы РФ. По его мнению, западные истребители не смогут приблизиться к фронту ближе, чем на 40 километров.