https://uz.sputniknews.ru/20240724/glavkom-vsu-syrskiy-front-situatsiya-44925359.html

Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте

Главком ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте

Sputnik Узбекистан

Александр Сырский пожаловался на превосходство ВКС России и ее войск ПВО.

2024-07-24T13:50+0500

2024-07-24T13:50+0500

2024-07-24T13:50+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете Guardain рассказал о сложном положении дел на фронте.По его словам, ситуация на фронте очень сложная, украинские позиции подвергаются атакам на многих направлениях.Также Сырский пожаловался на превосходство ВКС России и ее войск ПВО.При этом, в статье указано, что главком ВСУ признал, что, даже если на Украину поступят обещанные истребители F-16, их можно будет использовать только на достаточном удалении от линии фронта из-за риска "нарваться" на силы РФ. По его мнению, западные истребители не смогут приблизиться к фронту ближе, чем на 40 километров.

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