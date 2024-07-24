https://uz.sputniknews.ru/20240724/uzbekistan-sportsmeny-olimpiyskaya-derevnya-parij-44931030.html

Как спортсмены из Узбекистана разместились в Олимпийской деревне

Как спортсмены из Узбекистана разместились в Олимпийской деревне

Sputnik Узбекистан

Руководители узбекской делегации посетили Олимпийскую деревню на севере Парижа и ознакомились с условиями для атлетов

2024-07-24T18:21+0500

2024-07-24T18:21+0500

2024-07-24T18:21+0500

спорт

узбекистан

олимпийские игры

париж

франция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/18/44930003_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ba8509d07630ea24f4b302bafe9631f1.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня делегация Узбекистана начала свое участие в летних Олимпийских играх Париж-2024. Ее руководители посетили Олимпийскую деревню и ознакомились с созданными условиями для спортсменов, сообщает НОК. Первой стала встреча с футболистами. Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов пожелал удачи и яркой победы главному тренеру олимпийской сборной по футболу Тимуру Кападзе перед важным матчем, в котором узбекистанцы играют с командой Испании. В свою очередь главный тренер отметил, что все футболисты будут максимально стараться показать хорошую игру и оправдать высокое доверие. После этого официальные лица осмотрели тренажерный зал, комнаты, отведенные для делегации Узбекистана, медпункт, а также понаблюдали за тренировками. На собрании с представителями штаба каждому специалисту дали соответствующие инструкции по организации работы сотрудников штаба на должном уровне и созданию всех необходимых условий для спортсменов. В Олимпийской деревне на севере Парижа во время Игр будут проживать более 14 тыс. человек, включая 9 тыс. спортсменов. Ее работу обеспечат 4 тыс. сотрудников и около 1,5 тыс. волонтеров. XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

узбекистан

париж

франция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан спортсмены олимпийская деревня размещение