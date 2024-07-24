Как спортсмены из Узбекистана разместились в Олимпийской деревне
© Пресс-служба НОК УзбекистанаМинистр спорта и руководства НОК на Олимпийских играх Париж-2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Руководители узбекской делегации посетили Олимпийскую деревню на севере Парижа и ознакомились с условиями для атлетов.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня делегация Узбекистана начала свое участие в летних Олимпийских играх Париж-2024. Ее руководители посетили Олимпийскую деревню и ознакомились с созданными условиями для спортсменов, сообщает НОК.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаМинистр спорта и руководства НОК на Олимпийских играх Париж-2024
Министр спорта и руководства НОК на Олимпийских играх Париж-2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Первой стала встреча с футболистами. Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов пожелал удачи и яркой победы главному тренеру олимпийской сборной по футболу Тимуру Кападзе перед важным матчем, в котором узбекистанцы играют с командой Испании. В свою очередь главный тренер отметил, что все футболисты будут максимально стараться показать хорошую игру и оправдать высокое доверие.
После этого официальные лица осмотрели тренажерный зал, комнаты, отведенные для делегации Узбекистана, медпункт, а также понаблюдали за тренировками.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаМинистр спорта и руководства НОК на Олимпийских играх Париж-2024
Министр спорта и руководства НОК на Олимпийских играх Париж-2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
На собрании с представителями штаба каждому специалисту дали соответствующие инструкции по организации работы сотрудников штаба на должном уровне и созданию всех необходимых условий для спортсменов.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаМинистр спорта и руководства НОК на Олимпийских играх Париж-2024
Министр спорта и руководства НОК на Олимпийских играх Париж-2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В Олимпийской деревне на севере Парижа во время Игр будут проживать более 14 тыс. человек, включая 9 тыс. спортсменов. Ее работу обеспечат 4 тыс. сотрудников и около 1,5 тыс. волонтеров.
© ARUN SANKARОлимпийских игр 2024 года в Париже
Олимпийских игр 2024 года в Париже
© ARUN SANKAR
XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.