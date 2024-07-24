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Эксперт: Как Узбекистан расширит площадь орошаемых земель и сэкономит воду
Эксперт: Как Узбекистан расширит площадь орошаемых земель и сэкономит воду
Sputnik Узбекистан
По данным ЕАБР, общая площадь орошаемых земель в республике составляет 4,3 млн гектаров
2024-07-24T12:45+0500
2024-07-24T12:45+0500
2024-07-24T12:45+0500
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узбекистан
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орошение земель
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В Узбекистане общую площадь земель с применением водосберегающих технологий при поливе сельскозкультур, доведут до 2 млн гектаров. Об этом рассказал заместитель директора НИИ ирригации и водных проблем при министерстве водного хозяйства РУз Андрей Петров.В своем выступлении в ходе видеомоста Ташкент — Бишкек на тему "Как решать проблемы водно-энергетической сферы в Центральной Азии", прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, эксперт сообщил, что по данным ЕАБР, общая площадь орошаемых земель в РУз составляет 4,3 млн гектаров.Петров перечислил причины, приводящие к деградации земель, выведению их из оборота, а также озвучил меры, позволяющие исправить данную ситуацию, применяя передовой международный опыт водосбережения.Отдельно эксперт остановился на важности осознанного потребления воды, бережном к ней отношении, которое должно прививаться с детства.Как повышают осведомленность граждан республики в этом вопросе, а также кого и чему учат в "Школе водников"?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, пресс-центр, sputnik, узбекистан, мнение эксперта, вода, орошение земель, видео
видео, эксклюзив, пресс-центр, sputnik, узбекистан, мнение эксперта, вода, орошение земель, видео
Эксперт: Как Узбекистан расширит площадь орошаемых земель и сэкономит воду
Эксклюзив
По данным ЕАБР, общая площадь орошаемых земель в республике составляет 4,3 млн гектаров.
В Узбекистане общую площадь земель с применением водосберегающих технологий при поливе сельскозкультур, доведут до 2 млн гектаров. Об этом рассказал заместитель директора НИИ ирригации и водных проблем при министерстве водного хозяйства РУз Андрей Петров.
В своем выступлении в ходе видеомоста Ташкент — Бишкек на тему "Как решать проблемы водно-энергетической сферы в Центральной Азии", прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, эксперт сообщил, что по данным ЕАБР, общая площадь орошаемых земель в РУз составляет 4,3 млн гектаров.
Петров перечислил причины, приводящие к деградации земель, выведению их из оборота, а также озвучил меры, позволяющие исправить данную ситуацию, применяя передовой международный опыт водосбережения.
Отдельно эксперт остановился на важности осознанного потребления воды, бережном к ней отношении, которое должно прививаться с детства.
Как повышают осведомленность граждан республики в этом вопросе, а также кого и чему учат в "Школе водников"?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.