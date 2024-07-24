https://uz.sputniknews.ru/20240724/videomost-po-itogam-gosvizita-japarova-v-uzbekistan-44919645.html
Итоги госвизита Жапарова в Узбекистан — видео
Итоги госвизита Жапарова в Узбекистан — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты в Ташкенте и Бишкеке рассказали о соглашениях, достигнутых в ходе говизита лидера КР в РУз, обмениваются мнениями о перспективах развития узбекско-кыргызских отношений
2024-07-24T11:07+0500
2024-07-24T11:07+0500
2024-07-24T12:01+0500
пресс-центр
sputnik
узбекистан
мнение эксперта
итоги
государственный визит
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
ташкент
бишкек
кыргызстан
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Видеомост по итогам государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в онлайн-формате.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению Шавката Мирзиёева 18-19 июля совершил государственный визит в Узбекистан.Лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и запустили совместные проекты.Итоги визита, достигнутые в ходе прошедших переговоров соглашения и перспективы развития узбекско-кыргызских отношений обсудили:В Ташкенте:В Бишкеке:
узбекистан
ташкент
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видеомост итоги государственный визит президент кыргызстан садыр жапаров узбекистан эксперты ташкент бишкек
видеомост итоги государственный визит президент кыргызстан садыр жапаров узбекистан эксперты ташкент бишкек
Итоги госвизита Жапарова в Узбекистан — видео
11:07 24.07.2024 (обновлено: 12:01 24.07.2024)
Эксперты в Ташкенте и Бишкеке рассказали о соглашениях, достигнутых в ходе говизита лидера КР в РУз, обмениваются мнениями о перспективах развития узбекско-кыргызских отношений.
Видеомост по итогам государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в онлайн-формате.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению Шавката Мирзиёева 18-19 июля совершил государственный визит в Узбекистан.
Лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и запустили совместные проекты.
Итоги визита, достигнутые в ходе прошедших переговоров соглашения и перспективы развития узбекско-кыргызских отношений обсудили:
начальник управления по сотрудничеству со странами СНГ и Центральной Азии министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Бобур Расулов.
экономист Нургуль Акимова.