https://uz.sputniknews.ru/20240724/videomost-po-itogam-gosvizita-japarova-v-uzbekistan-44919645.html

Итоги госвизита Жапарова в Узбекистан — видео

Итоги госвизита Жапарова в Узбекистан — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперты в Ташкенте и Бишкеке рассказали о соглашениях, достигнутых в ходе говизита лидера КР в РУз, обмениваются мнениями о перспективах развития узбекско-кыргызских отношений

2024-07-24T11:07+0500

2024-07-24T11:07+0500

2024-07-24T12:01+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

мнение эксперта

итоги

государственный визит

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

ташкент

бишкек

кыргызстан

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Видеомост по итогам государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в РУз прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в онлайн-формате.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению Шавката Мирзиёева 18-19 июля совершил государственный визит в Узбекистан.Лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и запустили совместные проекты.Итоги визита, достигнутые в ходе прошедших переговоров соглашения и перспективы развития узбекско-кыргызских отношений обсудили:В Ташкенте:В Бишкеке:

узбекистан

ташкент

бишкек

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