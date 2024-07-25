https://uz.sputniknews.ru/20240725/eaeu-dogovor-preferentsii-trudyaschiyesya-44942743.html

Какие преференции для трудящихся из стран Союза дает Договор о ЕАЭС

Какие преференции для трудящихся из стран Союза дает Договор о ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК: Обеспечение социальных и трудовых прав трудящихся позволяет гражданам стран ЕАЭС реально ощущать преимущества от интеграционных процессов

2024-07-25T19:10+0500

2024-07-25T19:10+0500

2024-07-25T19:10+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Договор о Союзе создал равные условия для осуществления трудовой деятельности на едином рынке труда ЕАЭС. Об этом рассказал "Российской газете" министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.По его словам, трудовая миграция в рамках Союза является важнейшим направлением интеграционного взаимодействия государств ЕАЭС, поскольку позволяет решить проблему дефицита рабочей силы, сокращения безработицы и сдерживания инфляции.Помимо социального, медицинского и пенсионного обеспечения на территории ЕАЭС применяется ряд преференций.Он подчеркнул, что обеспечение социальных и трудовых прав трудящихся позволяет гражданам стран Евразийского экономического союза реально ощущать преимущества от интеграционных процессов:Кроме того, по данным, полученным в соответствии с методологией МОТ, уровень безработицы в III квартале 2023 года в целом по ЕАЭС составил 3,4% численности рабочей силы/экономически активного населения, в то время, как уровень безработицы в Евросоюзе в декабре 2023 года достиг 6,4%, добавил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК.

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еэк, еаэс, договор, трудовая миграция, труд, права