Какие преференции для трудящихся из стран Союза дает Договор о ЕАЭС
© Фотохост-агентство РИА Новости/
Подписаться
Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК: Обеспечение социальных и трудовых прав трудящихся позволяет гражданам стран ЕАЭС реально ощущать преимущества от интеграционных процессов.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Договор о Союзе создал равные условия для осуществления трудовой деятельности на едином рынке труда ЕАЭС. Об этом рассказал "Российской газете" министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
По его словам, трудовая миграция в рамках Союза является важнейшим направлением интеграционного взаимодействия государств ЕАЭС, поскольку позволяет решить проблему дефицита рабочей силы, сокращения безработицы и сдерживания инфляции.
Помимо социального, медицинского и пенсионного обеспечения на территории ЕАЭС применяется ряд преференций.
"Например, отменено квотирование, не требуется получение разрешительных документов на работу. Обеспечивается взаимное признание дипломов об образовании для целей трудоустройства по большинству специальностей. Предусмотрены единые условия налогообложения доходов физических лиц с 1-го дня работы по найму. Функционирует "Унифицированная система поиска "Работа без границ", позволяющая гражданам искать подходящую работу без выезда с места своего проживания, а работодателям искать требуемых работников в других странах Союза", — сказал Султанов.
Он подчеркнул, что обеспечение социальных и трудовых прав трудящихся позволяет гражданам стран Евразийского экономического союза реально ощущать преимущества от интеграционных процессов:
Благодаря обеспечению социальными и трудовыми правами трудящихся на интеграционном пространстве Союза с 2016 года объемы трудовой миграции выросли в 2 раза: с 0,8 млн граждан до 1,7 млн граждан;
Во всех государствах-членах ЕАЭС отмечается темп роста номинальной и реальной среднемесячной заработной платы.
Кроме того, по данным, полученным в соответствии с методологией МОТ, уровень безработицы в III квартале 2023 года в целом по ЕАЭС составил 3,4% численности рабочей силы/экономически активного населения, в то время, как уровень безработицы в Евросоюзе в декабре 2023 года достиг 6,4%, добавил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК.