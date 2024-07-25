https://uz.sputniknews.ru/20240725/fotovystavka-osvobojdenie-put-k-pobede-brest-44938820.html

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте

Sputnik Узбекистан

В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы

2024-07-25T15:15+0500

2024-07-25T15:15+0500

2024-07-25T15:15+0500

фотовыставка

брест

беларусь

общество

культура

победа

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Бресте (Республика Беларусь) открылась фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Проект реализуется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив, в его рамках отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы.Он добавил, что выставка "Освобождение. Путь к победе" — возможность узнать, что происходило в те дни в городе, который больше трех лет оставался в оккупации.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны.Она уточнила, что освобождение 28 июля 1944 года города Бреста и Брестской крепости ознаменовало выход советских войск к линии государственной границы СССР.Ознакомиться с кадрами фотовыставки могут все желающие на открытой площадке экспозиции "Оборона Восточного форта" (Кобринское укрепление Брестской крепости)."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года "Освобождение". Он собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".

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