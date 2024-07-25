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https://uz.sputniknews.ru/20240725/fotovystavka-osvobojdenie-put-k-pobede-brest-44938820.html
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте
Sputnik Узбекистан
В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы
2024-07-25T15:15+0500
2024-07-25T15:15+0500
фотовыставка
брест
беларусь
общество
культура
победа
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Бресте (Республика Беларусь) открылась фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Проект реализуется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив, в его рамках отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы.Он добавил, что выставка "Освобождение. Путь к победе" — возможность узнать, что происходило в те дни в городе, который больше трех лет оставался в оккупации.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны.Она уточнила, что освобождение 28 июля 1944 года города Бреста и Брестской крепости ознаменовало выход советских войск к линии государственной границы СССР.Ознакомиться с кадрами фотовыставки могут все желающие на открытой площадке экспозиции "Оборона Восточного форта" (Кобринское укрепление Брестской крепости)."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года "Освобождение". Он собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".
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фотовыставка путь победа брест
фотовыставка путь победа брест

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте

15:15 25.07.2024
© Копирайт РИА НовостиФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Бресте
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе открылась в Бресте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2024
© Копирайт РИА Новости
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В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Бресте (Республика Беларусь) открылась фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Проект реализуется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив, в его рамках отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы.
"Брест — это важный город в военной истории. В 1941-м Брестскую крепость удерживала небольшая группа советских военных, а в 1944-м, когда дело шло к освобождению города, противник скопил здесь значительные силы. Город и его окрестности превратили в мощный укрепрайон", — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Он добавил, что выставка "Освобождение. Путь к победе" — возможность узнать, что происходило в те дни в городе, который больше трех лет оставался в оккупации.
"Уникальность выставки заключается в том, что здесь впервые посетители могут увидеть документальные кадры, показывающее борьбу партизанского движения, широко развернувшегося на территории области", – сообщила руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.
Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ, несший на плечах бремя войны.

"Наступательная операция "Багратион" – пример стратегического искусства, талантливого планирования и проведения в жизнь сложнейшей задачи по координации действий фронта, тыла и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, положившая конец организованным действиям Германии и ее союзников на Восточном фронте", – объяснила заместитель директора по научной работе Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Елена Митюкова.

Она уточнила, что освобождение 28 июля 1944 года города Бреста и Брестской крепости ознаменовало выход советских войск к линии государственной границы СССР.
Ознакомиться с кадрами фотовыставки могут все желающие на открытой площадке экспозиции "Оборона Восточного форта" (Кобринское укрепление Брестской крепости).
"Для нас большая честь открыть выставку фотодокументов в мемориальном комплексе Брестской крепости. Можно сказать, что это своего рода их возвращение на место, где они были созданы", – подчеркнула Тюрина.
"Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года "Освобождение". Он собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.) и "За верность науке".
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