https://uz.sputniknews.ru/20240725/genprokurory-sco-bishkek-zasedaniye-44936496.html

Генпрокуроры стран ШОС собрались в Бишкеке

Генпрокуроры стран ШОС собрались в Бишкеке

Sputnik Узбекистан

Участники заседания обмениваются опытом в области противодействия современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации.

2024-07-25T11:00+0500

2024-07-25T11:00+0500

2024-07-25T11:00+0500

кыргызстан

бишкек

шос

заседание

прокурор

политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Бишкеке проходит заседание генпрокуроров стран ШОС, сообщает Sputnik Кыргызстан. Участники — главы надзорных ведомств Узбекистана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана, Беларуси, Китая, а также руководители секретариата и региональной антитеррористической структуры ШОС. Их приветствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, присутствие генпрокуроров на заседании символизирует их приверженность укреплению закона и порядка, что особенно важно в условиях современных глобальных вызовов. В фокусе внимания участников заседания — противодействие современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации. Отмечается, что обмен опытом в этих вопросах поможет не только понять, но и эффективно реагировать на сложности, порожденные новыми технологиями и цифровизацией. Генпрокуроры стан ШОС также разработают совместные стратегии обеспечения прав человека в условиях цифровизации.

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заседание генпрокуроры стран шос бишкек противодействие угрозы