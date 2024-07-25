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Генпрокуроры стран ШОС собрались в Бишкеке
Генпрокуроры стран ШОС собрались в Бишкеке
Sputnik Узбекистан
Участники заседания обмениваются опытом в области противодействия современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации.
2024-07-25T11:00+0500
2024-07-25T11:00+0500
2024-07-25T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Бишкеке проходит заседание генпрокуроров стран ШОС, сообщает Sputnik Кыргызстан. Участники — главы надзорных ведомств Узбекистана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана, Беларуси, Китая, а также руководители секретариата и региональной антитеррористической структуры ШОС. Их приветствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, присутствие генпрокуроров на заседании символизирует их приверженность укреплению закона и порядка, что особенно важно в условиях современных глобальных вызовов. В фокусе внимания участников заседания — противодействие современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации. Отмечается, что обмен опытом в этих вопросах поможет не только понять, но и эффективно реагировать на сложности, порожденные новыми технологиями и цифровизацией. Генпрокуроры стан ШОС также разработают совместные стратегии обеспечения прав человека в условиях цифровизации.
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заседание генпрокуроры стран шос бишкек противодействие угрозы
заседание генпрокуроры стран шос бишкек противодействие угрозы
Генпрокуроры стран ШОС собрались в Бишкеке
Участники заседания обмениваются опытом в области противодействия современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
В Бишкеке проходит заседание генпрокуроров стран ШОС, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Участники — главы надзорных ведомств Узбекистана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана, Беларуси, Китая, а также руководители секретариата и региональной антитеррористической структуры ШОС.
Их приветствовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, присутствие генпрокуроров на заседании символизирует их приверженность укреплению закона и порядка, что особенно важно в условиях современных глобальных вызовов.
"Прокуроры играют ключевую роль в обеспечении правопорядка, защите прав и свобод граждан. Ваша работа в борьбе с трансграничной преступностью, такой как международный терроризм, наркоторговля и киберпреступность, неоценима. Мы видим важность вашей деятельности в создании безопасного и справедливого общества, где закон един для всех", — отметил глава КР.
В фокусе внимания участников заседания — противодействие современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации.
Отмечается, что обмен опытом в этих вопросах поможет не только понять, но и эффективно реагировать на сложности, порожденные новыми технологиями и цифровизацией. Генпрокуроры стан ШОС также разработают совместные стратегии обеспечения прав человека в условиях цифровизации.