https://uz.sputniknews.ru/20240725/itogi-zasedaniye-genprokurory-sco-dokument-44943142.html
Какой документ подписали генпрокуроры стран ШОС по итогам встречи в Бишкеке
Какой документ подписали генпрокуроры стран ШОС по итогам встречи в Бишкеке
Sputnik Узбекистан
Участники заседания обсудили укрепление сотрудничества в условиях развития цифровых технологий, обменялись опытом в области противодействия современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации
2024-07-25T18:04+0500
2024-07-25T18:04+0500
2024-07-25T18:04+0500
шос
кыргызстан
бишкек
заседание
прокурор
политика
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36435942_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0fc2a8839cc25ed70d9fb7c57a4ea655.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Бишкеке завершилось 22-е заседание генеральных прокуроров стран-членов ШОС. По итогам встречи подписали протокол, в котором отражены основные направления дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана.В заседании участвовали главы надзорных ведомств Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана, Беларуси, Китая, а также руководители секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС.Они обсудили укрепление сотрудничества в условиях развития цифровых технологий, обменялись опытом в области противодействия современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации, рассмотрели вопрос защиты прав человека в цифровом пространстве и выразили уверенность, что результаты мероприятия послужат укреплению правопорядка и правосудия в государствах ШОС.Председательство следующего заседания генпрокуроров стран ШОС перешло к Пакистану.
бишкек
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36435942_121:0:1035:686_1920x0_80_0_0_1c974da7397873dd4de8a4c815afa1c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
генеральные прокуроры шос встреча бишкек
генеральные прокуроры шос встреча бишкек
Какой документ подписали генпрокуроры стран ШОС по итогам встречи в Бишкеке
Участники заседания обсудили укрепление сотрудничества в условиях развития цифровых технологий, обменялись опытом в области противодействия современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
В Бишкеке завершилось 22-е заседание генеральных прокуроров стран-членов ШОС. По итогам встречи подписали протокол, в котором отражены основные направления дальнейшего сотрудничества, сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана.
"Подписанный протокол включает согласованные меры по усилению взаимодействия между генеральными прокуратурами стран ШОС, а также стратегии по улучшению правопорядка и безопасности в регионе", — говорится в сообщении.
В заседании участвовали главы надзорных ведомств Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана, Беларуси, Китая, а также руководители секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Они обсудили укрепление сотрудничества в условиях развития цифровых технологий, обменялись опытом в области противодействия современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации, рассмотрели вопрос защиты прав человека в цифровом пространстве и выразили уверенность, что результаты мероприятия послужат укреплению правопорядка и правосудия в государствах ШОС.
Председательство следующего заседания генпрокуроров стран ШОС перешло к Пакистану.