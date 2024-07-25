https://uz.sputniknews.ru/20240725/itogi-zasedaniye-genprokurory-sco-dokument-44943142.html

Какой документ подписали генпрокуроры стран ШОС по итогам встречи в Бишкеке

Какой документ подписали генпрокуроры стран ШОС по итогам встречи в Бишкеке

Sputnik Узбекистан

Участники заседания обсудили укрепление сотрудничества в условиях развития цифровых технологий, обменялись опытом в области противодействия современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации

2024-07-25T18:04+0500

2024-07-25T18:04+0500

2024-07-25T18:04+0500

шос

кыргызстан

бишкек

заседание

прокурор

политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Бишкеке завершилось 22-е заседание генеральных прокуроров стран-членов ШОС. По итогам встречи подписали протокол, в котором отражены основные направления дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана.В заседании участвовали главы надзорных ведомств Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана, Беларуси, Китая, а также руководители секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС.Они обсудили укрепление сотрудничества в условиях развития цифровых технологий, обменялись опытом в области противодействия современным угрозам, с которыми сталкиваются страны организации, рассмотрели вопрос защиты прав человека в цифровом пространстве и выразили уверенность, что результаты мероприятия послужат укреплению правопорядка и правосудия в государствах ШОС.Председательство следующего заседания генпрокуроров стран ШОС перешло к Пакистану.

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