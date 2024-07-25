Париж 2024: Как футболисты Узбекистана сыграли против Испании
09:56 25.07.2024 (обновлено: 09:58 25.07.2024)
© AP Photo / Aurelien MorissardОлимпийские игры Париж-2024. Футбол: Узбекистан-Испания
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Член сборной республики Эльдор Шомуродов вошел в историю как автор первого гола сборной Узбекистана на Олимпийских играх.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Футболисты сборной Узбекистана потерпели поражение от команды Испании в своем дебютном матче, прошедшем в рамках Олимпийских игр в Париже.
Встреча группы C прошла в среду 24 июля на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанских соперников.
© AP Photo / Rebecca BlackwellОлимпийские игры Париж-2024. Футбол: Узбекистан-Испания
Олимпийские игры Париж-2024. Футбол: Узбекистан-Испания
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Счет открыл испанец Марк Пубиль на 29-й минуте. Узбекистанец Эльдор Шомуродов, забив пенальти (45+3), сравнял счет и вошел в историю как автор первого гола сборной Узбекистана на Олимпийских играх.
© AP Photo / Aurelien MorissardОлимпийские игры Париж-2024. Футбол: Узбекистан-Испания
Олимпийские игры Париж-2024. Футбол: Узбекистан-Испания
© AP Photo / Aurelien Morissard
© AP Photo / Rebecca BlackwellОлимпийские игры Париж-2024. Футбол: Узбекистан-Испания
Олимпийские игры Париж-2024. Футбол: Узбекистан-Испания
© AP Photo / Rebecca Blackwell
На 59-й минуте Абдувохид Неъматов сумел отразить пенальти, но затем испанский игрок Серхио Гомес вновь вывел Испанию вперед.
Он забил решающий гол на 62-й минуте, что и определило исход матча.
Эльдор Шомуродов вошел в историю как автор первого гола сборной Узбекистана на Олимпийских играх.
© AFP/FRANCK FIFEОлимпийские игры Париж-2024. Футбол: Узбекистан-Испания
Олимпийские игры Париж-2024. Футбол: Узбекистан-Испания
© AFP/FRANCK FIFE
27 июля команда Узбекистана сыграет свой второй матч группового этапа против Египта, а испанцы встретятся с командой Доминиканской Республики.