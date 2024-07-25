https://uz.sputniknews.ru/20240725/parij-2024-uzbekistan-ispaniya-futbol-match-44935482.html

Париж 2024: Как футболисты Узбекистана сыграли против Испании

Париж 2024: Как футболисты Узбекистана сыграли против Испании

Sputnik Узбекистан

Член сборной республики Эльдор Шомуродов вошел в историю как автор первого гола сборной Узбекистана на Олимпийских играх.

2024-07-25T09:56+0500

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2024-07-25T09:58+0500

спорт

узбекистан

футбол

матч

испания

париж

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Футболисты сборной Узбекистана потерпели поражение от команды Испании в своем дебютном матче, прошедшем в рамках Олимпийских игр в Париже. Встреча группы C прошла в среду 24 июля на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанских соперников. Счет открыл испанец Марк Пубиль на 29-й минуте. Узбекистанец Эльдор Шомуродов, забив пенальти (45+3), сравнял счет и вошел в историю как автор первого гола сборной Узбекистана на Олимпийских играх. На 59-й минуте Абдувохид Неъматов сумел отразить пенальти, но затем испанский игрок Серхио Гомес вновь вывел Испанию вперед. Он забил решающий гол на 62-й минуте, что и определило исход матча. Эльдор Шомуродов вошел в историю как автор первого гола сборной Узбекистана на Олимпийских играх. 27 июля команда Узбекистана сыграет свой второй матч группового этапа против Египта, а испанцы встретятся с командой Доминиканской Республики.

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