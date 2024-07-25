https://uz.sputniknews.ru/20240725/tsentrobank-uzbekistana-snizil-osnovnuyu-stavku-44940590.html

Центробанк Узбекистана снизил основную ставку до 13,5% годовых — причина

Центробанк Узбекистана снизил основную ставку до 13,5% годовых — причина

Sputnik Узбекистан

В последний раз ставка менялась в марте прошлого года – с 15% до 14%.

2024-07-25T14:10+0500

2024-07-25T14:10+0500

2024-07-25T14:27+0500

экономика

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана снизил основную ставку до 13,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Такое решение приняли на очередном заседании правления ЦБ с учетом ожидаемой траектории инфляции и уменьшения проинфляционных рисков. В последний раз она менялась в марте прошлого года – с 15% до 14%. Центральный банк продолжит проводить относительно жесткую денежно-кредитную политику, направленную на достижение 5% таргета. Последующие решения по основной ставке будут принимать исходя из динамики и прогнозов инфляции, поступающих данных по инфляционным ожиданиям и макроэкономическим показателям, добавили в пресс-службе. Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки состоится 12 сентября текущего года.

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