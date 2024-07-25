Как Минздрав Узбекистана отреагировал на очередной пик жары
© Sputnik / Актан ТемиркановЗеленый Ташкент
© Sputnik / Актан Темирканов
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По республике 25-29 июля установится очень жаркая погода. Экстремальное повышение температуры воздуха ожидается на юге страны.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. После сообщения Узгидромета о наступлении сильной жары, Минздрав принял соответствующие меры, сообщает пресс-служба ведомства.
25−29 июля, по республике ожидается очень жаркая погода. В дневные часы температура воздуха по большей части территории страны, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, будет повышаться до 40-43 градусов, по югу и пустынной зоне — до 44-45 градусов.
"Поскольку в нашей стране наблюдается жаркая погода, установлен особый контроль Минздрава. Во всех первичных медицинских учреждениях республики усилена патронажная служба, своевременно оказывается необходимая медицинская помощь лежачим больным с хроническими заболеваниями", — говорится в сообщении.
Кроме того, к вызовам населения всегда готовы 2 852 бригады скорой медицинской помощи по всей стране.
В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, его 13 региональных филиалах, приемных отделениях скорой медицинской помощи в районах и межрайонных центрах сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний круглосуточно дежурят врачи и медсестры.
Все эти учреждения обеспечили необходимыми лекарствами и создали в них резервные места.
Также Минздрав Узбекистана рекомендовал в жаркие дни:
находиться в прохладных, затененных местах с 10.00 до 17.00;
выпивать не менее 3 литров жидкости в день. При этом следует воздержаться от очень холодных напитков.
не употреблять газированные, энергетические и алкогольные напитки, кофе. Сократить в рационе жирные блюда и копченые продукты, отдавая предпочтение фруктам и овощам.
принимать в течение дня теплый душ, периодически обтираться полотенцем, смоченным в прохладной воде, чтобы избежать перегрева.