https://uz.sputniknews.ru/20240725/uzbekistan-jara-minzdrav-mery-44941817.html

Как Минздрав Узбекистана отреагировал на очередной пик жары

Как Минздрав Узбекистана отреагировал на очередной пик жары

Sputnik Узбекистан

По республике 25-29 июля установится очень жаркая погода. Экстремальное повышение температуры воздуха ожидается на юге страны.

2024-07-25T17:25+0500

2024-07-25T17:25+0500

2024-07-25T17:25+0500

узбекистан

минздрав узбекистана

жара

общество

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. После сообщения Узгидромета о наступлении сильной жары, Минздрав принял соответствующие меры, сообщает пресс-служба ведомства. 25−29 июля, по республике ожидается очень жаркая погода. В дневные часы температура воздуха по большей части территории страны, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, будет повышаться до 40-43 градусов, по югу и пустынной зоне — до 44-45 градусов. Кроме того, к вызовам населения всегда готовы 2 852 бригады скорой медицинской помощи по всей стране. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, его 13 региональных филиалах, приемных отделениях скорой медицинской помощи в районах и межрайонных центрах сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний круглосуточно дежурят врачи и медсестры. Все эти учреждения обеспечили необходимыми лекарствами и создали в них резервные места. Также Минздрав Узбекистана рекомендовал в жаркие дни:

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