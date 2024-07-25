https://uz.sputniknews.ru/20240725/uzbekistan-kyrgyzstan-proyekty-promkooperatsiya-44937066.html
Узбекско-Кыргызский фонд развития позволит реализовать новые проекты промкооперации
Узбекско-Кыргызский фонд развития позволит реализовать новые проекты промкооперации
Sputnik Узбекистан
Эксперт прогнозирует бурный рост количества СП, а также иностранных предприятий на территории двух стран
2024-07-25T12:01+0500
2024-07-25T12:01+0500
2024-07-25T12:01+0500
видео
эксклюзив
мнение эксперта
узбекистан
кыргызстан
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/19/44936884_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_38eb9df2943e3b8012f0af6334c5b3ad.jpg
Узбекско-Кыргызский фонд развития позволит реализовать новые проекты промкооперации. Об этом рассказал начальник управления по сотрудничеству со странами СНГ и ЦА министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Бобур Расулов в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.В свою очередь, в Узбекистане действуют 18 предприятий с участием кыргызского капитала.Основные сферы их деятельности — малый бизнес, производство стройматериалов, розничная торговля, услуги в сфере общепита.По словам эксперта, несмотря на сравнительно небольшое число предприятий с каждой стороны, наблюдается позитивная динамика, которая еще более усилиться, благодаря совместному фонду развития.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/19/44936884_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_7798bcd950adf2983a226eee9f95d661.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан кыргызстан совместные проекты
узбекистан кыргызстан совместные проекты
Узбекско-Кыргызский фонд развития позволит реализовать новые проекты промкооперации
Эксклюзив
Эксперт прогнозирует бурный рост количества СП, а также иностранных предприятий на территории двух стран.
Узбекско-Кыргызский фонд развития позволит реализовать новые проекты промкооперации. Об этом рассказал начальник управления по сотрудничеству со странами СНГ и ЦА министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Бобур Расулов в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"В Кыргызстане свою деятельность осуществляют примерно 70 узбекских компаний. Рост идет, динамика позитивная", — добавил он.
В свою очередь, в Узбекистане действуют 18 предприятий с участием кыргызского капитала.
Основные сферы их деятельности — малый бизнес, производство стройматериалов, розничная торговля, услуги в сфере общепита.
По словам эксперта, несмотря на сравнительно небольшое число предприятий с каждой стороны, наблюдается позитивная динамика, которая еще более усилиться, благодаря совместному фонду развития.
"Благодаря ему мы будем реализовывать новые проекты промышленной кооперации, и, соответственно, будет расти потенциал и других участников рынка бизнеса, чтобы они могли вести деятельность на территории наших республик", — отметил Расулов.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.