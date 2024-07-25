https://uz.sputniknews.ru/20240725/uzbekistan-kyrgyzstan-proyekty-promkooperatsiya-44937066.html

Узбекско-Кыргызский фонд развития позволит реализовать новые проекты промкооперации

Узбекско-Кыргызский фонд развития позволит реализовать новые проекты промкооперации

Sputnik Узбекистан

Эксперт прогнозирует бурный рост количества СП, а также иностранных предприятий на территории двух стран

2024-07-25T12:01+0500

2024-07-25T12:01+0500

2024-07-25T12:01+0500

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узбекистан

кыргызстан

экономика

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Узбекско-Кыргызский фонд развития позволит реализовать новые проекты промкооперации. Об этом рассказал начальник управления по сотрудничеству со странами СНГ и ЦА министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Бобур Расулов в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.В свою очередь, в Узбекистане действуют 18 предприятий с участием кыргызского капитала.Основные сферы их деятельности — малый бизнес, производство стройматериалов, розничная торговля, услуги в сфере общепита.По словам эксперта, несмотря на сравнительно небольшое число предприятий с каждой стороны, наблюдается позитивная динамика, которая еще более усилиться, благодаря совместному фонду развития.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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