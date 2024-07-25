https://uz.sputniknews.ru/20240725/uzbekistan-kyrgyzstan-sovmestnyye-proyekty-44941020.html

Эксперт: Автозавод в Чуйской области стал success story Узбекистана и Кыргызстана

Эксперт: Автозавод в Чуйской области стал success story Узбекистана и Кыргызстана

Sputnik Узбекистан

В ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан речь шла о ключевых проектах, старт которым дали Мирзиёев и Жапаров

2024-07-25T16:20+0500

2024-07-25T16:20+0500

2024-07-25T16:20+0500

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садыр жапаров

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

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Запуск автозавода в Чуйской области стал историей успеха в отношениях Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщил начальник управления по сотрудничеству со странами СНГ и ЦА министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Бобур Расулов в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, запуск автомобильного завода стал первым крупным проектом, который удалось реализовать при поддержке президентов двух стран.Также началась реализация проекта по строительству двух солнечных фотоэлектрических станций мощностью по 200 МВт в Ферганской и Наманганской областях."Электроэнергия будет поставляться в Кыргызстан в рамках социальной взаимопомощи. Мы понимаем, что наши проекты все-таки в приграничной области. Мы должны ориентироваться на взаимовыгодное сотрудничество", — добавил Расулов.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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