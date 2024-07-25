https://uz.sputniknews.ru/20240725/uzbekistan-kyrgyzstan-sovmestnyye-proyekty-44941020.html
Эксперт: Автозавод в Чуйской области стал success story Узбекистана и Кыргызстана
Эксперт: Автозавод в Чуйской области стал success story Узбекистана и Кыргызстана
Sputnik Узбекистан
В ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан речь шла о ключевых проектах, старт которым дали Мирзиёев и Жапаров
2024-07-25T16:20+0500
2024-07-25T16:20+0500
2024-07-25T16:20+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
кыргызстан
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
запуск
проект
мнение эксперта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/19/44938457_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ac870b5bef6ee8a3b50bba69df7600cd.jpg
Запуск автозавода в Чуйской области стал историей успеха в отношениях Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщил начальник управления по сотрудничеству со странами СНГ и ЦА министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Бобур Расулов в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, запуск автомобильного завода стал первым крупным проектом, который удалось реализовать при поддержке президентов двух стран.Также началась реализация проекта по строительству двух солнечных фотоэлектрических станций мощностью по 200 МВт в Ферганской и Наманганской областях."Электроэнергия будет поставляться в Кыргызстан в рамках социальной взаимопомощи. Мы понимаем, что наши проекты все-таки в приграничной области. Мы должны ориентироваться на взаимовыгодное сотрудничество", — добавил Расулов.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/19/44938457_117:0:925:606_1920x0_80_0_0_12b8312c42e16cae57345325851d7ddc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан кыргызстан совместные проекты
узбекистан кыргызстан совместные проекты
Эксперт: Автозавод в Чуйской области стал success story Узбекистана и Кыргызстана
Эксклюзив
В ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан речь шла о ключевых проектах, старт которым дали Мирзиёев и Жапаров.
Запуск автозавода в Чуйской области стал историей успеха в отношениях Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщил начальник управления по сотрудничеству со странами СНГ и ЦА министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Бобур Расулов в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По его словам, запуск автомобильного завода стал первым крупным проектом, который удалось реализовать при поддержке президентов двух стран.
"Второй проект — это производство полотен и швейно-трикотажных изделий в Кара-Балте. Партнерами выступают Ассоциация "Узтекстильпром" и "Текно" из Бишкека", — рассказал он.
Также началась реализация проекта по строительству двух солнечных фотоэлектрических станций мощностью по 200 МВт в Ферганской и Наманганской областях.
"Электроэнергия будет поставляться в Кыргызстан в рамках социальной взаимопомощи. Мы понимаем, что наши проекты все-таки в приграничной области. Мы должны ориентироваться на взаимовыгодное сотрудничество", — добавил Расулов.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
.