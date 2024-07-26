https://uz.sputniknews.ru/20240726/eaeu-sifrovizatsiya-pensionnoye-obespecheniye-44944503.html

В ЕАЭС появится интегрированная информационная система в пенсионной сфере

В ЕАЭС появится интегрированная информационная система в пенсионной сфере

Sputnik Узбекистан

В рамках соглашения о пенсионном обеспечении стран Союза, в прошлом году пенсию назначили более 9,2 тыс. гражданам

2024-07-26T10:50+0500

2024-07-26T10:50+0500

2024-07-26T10:50+0500

еаэс

пенсионное обеспечение

еэк

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В странах ЕАЭС будет создана интегрированная информационная система в сфере пенсионного обеспечения трудящихся. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.По его словам, цифровизация сферы пенсионного обеспечения трудящихся в странах ЕАЭС позволит сократить сроки назначений пенсий гражданам, переезжающим или когда-то переезжавшим из одной страны Союза в другую.Также Султанов сообщил, что в рамках соглашения о пенсионном обеспечении стран Союза, в прошлом году пенсия была назначена более 9,2 тыс. гражданам. То есть, межграничная система работает.Говоря о цифровых технологиях, министр отметил, что их развитие приводит к сокращению традиционной занятости и к появлению ее новых форм (фриланс, самозанятость, дистанционная работа, и т.п.), а также их совмещению.Все большее распространение приобретает форма занятости, когда работодатель из одного государства-члена Союза нанимает работника в другом государстве-члене для выполнения работы дистанционно, при этом, не имея никакого представительства в стране нахождения работника.Поскольку новые формы занятости развиваются быстрее, чем законодательная база, это создает проблемы для всех субъектов трудовых правоотношений (работников, работодателей, госорганов). Поэтому данный вопрос требует правового регулированияСултанов подчеркнул, что устойчивое развитие экономик государств-членов Союза в целом зависит от уровня их конкурентоспособности, в котором один из решающих факторов — использование цифровых инноваций.Таким образом, вопрос цифровизации сферы трудовой миграции и социальной защиты является необратимым процессом дальнейшего пути развития ЕАЭС, резюмировал он.

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еаэс, пенсионное обеспечение, еэк, цифровизация