https://uz.sputniknews.ru/20240726/kuda-poyti-na-vyxodnyx-v-tashkente-44953139.html

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Концептуальный ужин в метро, звездный фестиваль и восточный базар. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан

2024-07-26T18:15+0500

2024-07-26T18:15+0500

2024-07-26T18:15+0500

ташкент

выходные

афиша на выходные

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/13/44864823_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b41f832c2aba7ab0734df073bb1952d.jpg

Суббота, 27 июляЗвездный фестивальЗвезды узбекской эстрады выступят с самыми громкими хитами на сцене парка "Янги Узбекистон". В программе выступление таких артистов, как Афруза, Шахриёр, Райхон, Йоркинходжа Умаров, Шохруххон, рэпер Шохрух, Лола, группы Bojalar и Comedy show.Время: 19.30Место: Парк "Янги Узбекистон"Вход свободныйУжин в метроНа станции метро Алишера Навои пройдет концептуальный ужин. Гостей также ждут дегустация конфет отечественного бренда, премьера короткометражного фильма о строительстве метро и выступление диджея. Для посетителей предусмотрен дресс-код — черный лук с металлическими акцентами.Время: с 01.00 до 03.00Место: Станция метро А.НавоиСтоимость участия: 2 млн 517 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 99−855−5055Ярмарка локальных брендов ArtWeekendПредставители локальных брендов покажут одежду, украшения, аксессуары для дома, косметику, сувениры, детские игрушки и многое другое на ярмарке в ТРЦ Compass.Время: с 10.00 до 20.00Место: ТРЦ CompassВход свободныйКнижный клубУчастников ждут обсуждения лучших произведений мировой литературы, уютная атмосфера и компания единомышленников.Время: с 14.00 до 16.00Участие бесплатноеНеобходима предварительная регистрация по ссылке: https://t.me/ziyoforum_botВоскресенье, 28 апреляМультимедийная выставка "Джадиды. Письма в Туркестан"Экспозиция расскажет об инициативах джадидов в сфере образования и просвещения, а также окунет в историю студентов из Туркестана, отправившихся на учебу в Германию.Время: с 10.00 до 22.00Место: Tashkent City MallСтоимость билетов: от 40 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Кинопоказы под открытым небомПосетителей ждет показ фильмов "История игрушек 4" и "Удача Логана" под открытым небом в Японском саду.Время: 20.00, 22.00Место: Японский садСтоимость билетов: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−322−3740Мастер-класс по росписиУчастники смогут принять участие в росписи декоративного подноса в национальном стиле.Необходима регистрация: https://t.me/hhuzeventВремя: 12.00Место: Human HouseСтоимость участия: 80 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−061−4056Восточный базарПосетители смогут приобрести узбекские национальные изделия, текстиль, аксессуары для дома и ювелирные украшения ручной работы. Также в рамках мероприятия пройдет детский мастер-класс по аппликации из фетра.Время: 10.00Место: Samarqand DarvozaВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 93−396−7876, (+998) 77−018−3000

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент выходные куда сходить