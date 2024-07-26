https://uz.sputniknews.ru/20240726/strategicheskie-bombardirovschiki-rossii-i-kitaya-postuchali-v-dveri-ssha-44946131.html

Стратегические бомбардировщики России и Китая "постучали" в двери США

Стратегические бомбардировщики России и Китая "постучали" в двери США

Sputnik Узбекистан

После первого в истории развертывания американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress в Румынии, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы России и Китая 24 июля нанесли "ответный визит" к Тихоокеанскому побережью США.

2024-07-26T17:07+0500

2024-07-26T17:07+0500

2024-07-26T17:07+0500

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 24 июля обнаружило и отследило два российских самолета Ту-95МС "Медведь" и два китайских самолета Хун-6К, которые действовали в зоне идентификации ПВО Аляски – в международном воздушном пространстве. Российские ракетоносцы совершают такие полеты регулярно, однако американцы отметили, что "стратеги" РФ и КНР впервые вошли в зону идентификации ПВО Аляски одновременно. Для визуальной идентификации и сопровождения в воздух поднялись американские истребители F-16 и F-35, канадские CF-18 и самолеты поддержки.Пентагон встревожен тем, что Россия и Китай "все более сближаются в противостоянии с США и их союзниками" после начала российской специальной военной операции на Украине в 2022 году. Опубликованная 22 июля "Арктическая стратегия США также учитывает "возросшие угрозы в Арктике" в связи с ростом арктического мирного (экономического) сотрудничества РФ и КНР. Вашингтон обеспокоен "российской эксплуатацией энергоресурсов в Арктике". И все же, здоровая конкуренция объективно дисциплинирует любого "гегемона", а многолетняя практика совместного боевого патрулирования дальней авиации двух стран укрепляет безопасность всего Азиатско-Тихоокеанского региона – 26 стран с населением более 3,5 млрд человек.Между тем, два бомбардировщика B-52 Stratofortress 21 июля впервые пролетели через воздушное пространство Финляндии, и приземлились на авиабазе Михаил Когэлничану, положив начало первому в истории оперативному развертыванию "стратегов" США в Румынии. Всего в 400 км от российского Крыма. По пути на юг американские бомбардировщики были перехвачены российскими МиГ-29 и МиГ-31 вблизи границы РФ над Баренцевым морем. Нелишняя предосторожность, поскольку один B-52 Stratofortress способен нести более 31 тонны боевой нагрузки, и применять крылатые ракеты (с ядерными боеголовками) дальностью до 2400 км. На этом фоне глава командования ВВС НАТО генерал Джеймс Хеккер заявил о важности совершенствовании "процедур боевого применения" и предоставления "устойчивых возможностей с больших расстояний". Совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев России и Китая близ побережья США 24 июля выглядит закономерной реакцией могущественных ядерных держав на военную угрозу "гегемона".Добрая традицияЗадачи совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе российские и китайские стратегические бомбардировщики в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ выполняют регулярно, уже более пяти лет. Преимущественно – над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Действуют в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушают. И все же подобные операции демонстрируют качественно новый уровень военного сотрудничества России и Китая, вызывают значительный международный резонансК примеру, 24 мая 2022 года ракетоносцы РФ и КНР за 13 часов пересекли Японское, Восточно-Китайское и Филиппинское моря, и получили возможность последовательно отработать выход на позиции пуска крылатых ракет большой дальности по военным базам США, Японии и Австралии (в пределах досягаемости – Йокосука, Гуам, Перл-Харбор, Гарден-Айленд и другие). Американцы стремятся "сохранить лицо", и все же реагируют болезненно. Чисто гипотетически, "стратеги" России и Китая способны нанести неотвратимый ядерный удар по Северной Америке из международного воздушного пространства. И вообще, даже по признанию командования NORAD, система воздушно-космической обороны Соединенных Штатов – сплошная мифология.Российский модернизированный Ту-95МС способен нести на борту до 16 крылатых ракет Х-101 или Х-102 (с термоядерной боеголовкой мощностью 200 килотонн) дальностью до 5500 км. Имеются новые КР большей дальности. В боевых условиях один ракетоносец Ту-95МС уничтожит несколько военных баз или городов, не приближаясь к зоне ПВО противника.Китайский ракетоносец Хун-6К – "Бог войны", современная модификация советского бомбардировщика Ту-16А может нести шесть стратегических крылатых ракет CJ-10К (CJ-10A) дальностью до 3000 км. Дальность крылатых ракет КНР воздушного базирования "Длинный меч-10К" (AKD-20) – от 1600 до 2 500 км. Для поражения наземных объектов противника может применяться китайская высокоточная ракета "воздух–поверхность" KD-88, оснащенная инерциальным, телевизионным и инфракрасным каналами наведения и двухканальной системой связи для передачи изображения цели на самолет-носитель. Боевой потенциал российско-китайской авиагруппы сравним с "мобильным Армагеддоном".Самолеты Ту-95МС и Хун-6К впервые совершили совместный полет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей в июле 2019 года. В одной группе с ними в полной боевой готовности следовали самолеты истребительной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и "Конг-Джинг-2000". Таким образом (технологично и немногословно) Москва и Пекин обозначили свои интересы и возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, послали определенный сигнал Вашингтону, который пытается создавать военно-политические проблемы, угрожает безопасности и суверенитету России и Китая.Журнал The American Conservative сегодня констатировал: "Попытка Вашингтона "управлять миром" отражает гротескный избыток эго, жадности, иллюзий, тщеславия и фантазий, которые переполняют имперский город Америки… Вашингтону следует отступить… Лучшим способом защиты американских граждан стал бы отказ от участия в битвах других стран".Как бы ни сложилось далее, многополярный мир равной и неделимой безопасности – это не "пропаганда Кремля". Москва и Пекин в равной степени готовы отвечать на агрессивную внешнюю политику США – вместе и всеми возможными средствами.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия китай стратегические бомбардировщики сша