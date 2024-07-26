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https://uz.sputniknews.ru/20240726/tashkent-baku-politkonsultatsii--mid-44944089.html
Ташкент и Баку провели политконсультации – МИД Узбекистана
Ташкент и Баку провели политконсультации – МИД Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам
2024-07-26T09:43+0500
2024-07-26T09:43+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД РУз. Делегацию Узбекистана возглавил замминистра иностранных дел Бобур Усманов, Азербайджана — заместитель главы внешнеполитического ведомства республики Самир Шарифов. Участники встречи провели обстоятельный обзор двусторонних отношений, обсудили ход исполнения достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также согласовали график предстоящих мероприятий. Также отмечена важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы взаимоотношений с учетом развивающихся связей по всем направлениям. Речь шла и об укреплении взаимодействия в рамках многосторонних структур, в первую очередь, ООН и Организации тюркских государств. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
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ташкент баку политконсультации
ташкент баку политконсультации

Ташкент и Баку провели политконсультации – МИД Узбекистана

09:43 26.07.2024
© Sputnik / Murad OrujovФлаги Азербайджана и Узбекистана.
Флаги Азербайджана и Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2024
© Sputnik / Murad Orujov
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Стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД РУз.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаОчередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Азербайджанской Республикой
Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Азербайджанской Республикой - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2024
Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Азербайджанской Республикой
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Делегацию Узбекистана возглавил замминистра иностранных дел Бобур Усманов, Азербайджана — заместитель главы внешнеполитического ведомства республики Самир Шарифов.
Участники встречи провели обстоятельный обзор двусторонних отношений, обсудили ход исполнения достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также согласовали график предстоящих мероприятий.
"Особо подчеркивалась необходимость продолжения тесной координации между внешнеполитическими ведомствами для обеспечения реализации совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.
Также отмечена важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы взаимоотношений с учетом развивающихся связей по всем направлениям.
Речь шла и об укреплении взаимодействия в рамках многосторонних структур, в первую очередь, ООН и Организации тюркских государств.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
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