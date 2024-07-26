https://uz.sputniknews.ru/20240726/tashkent-baku-politkonsultatsii--mid-44944089.html

Ташкент и Баку провели политконсультации – МИД Узбекистана

Ташкент и Баку провели политконсультации – МИД Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам

2024-07-26T09:43+0500

2024-07-26T09:43+0500

2024-07-26T09:43+0500

политика

узбекистан

азербайджан

мид

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД РУз. Делегацию Узбекистана возглавил замминистра иностранных дел Бобур Усманов, Азербайджана — заместитель главы внешнеполитического ведомства республики Самир Шарифов. Участники встречи провели обстоятельный обзор двусторонних отношений, обсудили ход исполнения достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также согласовали график предстоящих мероприятий. Также отмечена важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы взаимоотношений с учетом развивающихся связей по всем направлениям. Речь шла и об укреплении взаимодействия в рамках многосторонних структур, в первую очередь, ООН и Организации тюркских государств. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

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