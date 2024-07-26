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В Узбекистане пройдут парламентские выборы — дата
В Узбекистане пройдут парламентские выборы — дата
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Избирательная кампания стартует за три месяца до выборов — с 26 июля
2024-07-26T11:20+0500
2024-07-26T11:20+0500
2024-07-26T11:20+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане пройдут выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей, сообщает ЦИК. Избирательная кампания стартует сегодня — 26 июля. Выборы пройдут на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы. В соответствии с ней, избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе, остальные 75 — по пропорциональной (на основе голосов, отданных политическим партиям). Предыдущие парламентские выборы прошли в республике в 2019 году.
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узбекистан парламентские выборы
узбекистан парламентские выборы
В Узбекистане пройдут парламентские выборы — дата
Избирательная кампания стартует за три месяца до выборов — с 26 июля.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане пройдут выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей, сообщает ЦИК.
"Парламентские выборы в Узбекистане по решению Центральной избирательной комиссии пройдут 27 октября текущего года", — объявил председатель Центральной избирательной комиссии РУз Зайниддин Низамходжаев на заседании ЦИК.
Избирательная кампания стартует сегодня — 26 июля.
Выборы пройдут на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы.
В соответствии с ней, избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе, остальные 75 — по пропорциональной (на основе голосов, отданных политическим партиям).
Предыдущие парламентские выборы прошли в республике в 2019 году.