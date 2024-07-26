Что нужно знать о парламентских выборах в Узбекистане
© Sputnik / Владимир АлексеевГолосование на выборах
© Sputnik / Владимир Алексеев
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Председатель ЦИК РУз рассказал об уникальности предстоящих парламентских выборов в республике.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане 27 октября текущего года пройдут выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей.
Такое решение принято ЦИК с учетом истечения срока полномочий депутатов Олий Мажлиса и Кенгашей народных депутатов в 2024 году.
Избирательная кампания стартует сегодня — 26 июля.
Председатель ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев рассказал об уникальности предстоящих парламентских выборов в республике:
Впервые в истории Узбекистана они пройдут на основе смешанной, то есть мажоритарно-пропорциональной избирательной системы;
Деятельность избирательных комиссий всех уровней, их взаимодействие с участниками избирательных процессов полностью цифровизировали, чтобы минимизировать бюрократию, сократить временные издержки и излишний документооборот;
Информационная система "E-saylov" выводит выборы на совершенно новый уровень с точки зрения технологичности и открытости;
Избирательное законодательство усовершенствовали в соответствии с передовыми демократическими стандартами. Ввели новую систему избирательных органов во главе с ЦИК;
Определено, что женщины должны составлять минимум 40% от числа выдвигаемых кандидатов в депутаты политическими партиями;
Установлено, что для избрания депутатом достаточно получить голоса относительного большинства избирателей. Соответственно, кандидат считается избранным, если он наберет больше голосов, чем другие кандидаты в соответствующем избирательном округе. В результате, нет необходимости в повторном голосовании;
Абсолютные полномочия Законодательной палаты увеличили с нынешних 5 до 12, а Сената — с 12 до 18.
Кроме того, расширены контрольные функции парламента над деятельностью исполнительных, судебных, правоохранительных органов и специальных служб. Упраздняется институт руководства хокимами местными Кенгашами народных депутатов. Чтобы повысить роль представительных органов в решении важных государственных вопросов, 33 полномочия, ранее находившихся в ведении хокимов, переданы местным Кенгашам.
В Центральной избирательной комиссии также рассказали:
Парламентские выборы пройдут под девизом "Мой выбор – моя процветающая Родина";
На выборах изберут 150 депутатов Законодательной палаты, 56 членов Сената, 65 депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также депутатов областных, Ташкентского и 208 районных (городских) Кенгашей;
В избирательном процессе ожидается активное участие около 30 тыс. кандидатов, около 90 тыс. их доверенных лиц, свыше 120 тыс. членов избирательных комиссий в качестве организаторов и более 70 тыс. местных и зарубежных (международных) наблюдателей.