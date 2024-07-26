https://uz.sputniknews.ru/20240726/uzbekistan-parlamentskiye-vybory-unikalnost-44948527.html

Что нужно знать о парламентских выборах в Узбекистане

Что нужно знать о парламентских выборах в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Председатель ЦИК РУз рассказал об уникальности предстоящих парламентских выборов в республике.

2024-07-26T14:45+0500

2024-07-26T14:45+0500

2024-07-26T14:45+0500

узбекистан

парламентские выборы

цик узбекистана

политика

общество

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Узбекистане 27 октября текущего года пройдут выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей. Такое решение принято ЦИК с учетом истечения срока полномочий депутатов Олий Мажлиса и Кенгашей народных депутатов в 2024 году. Избирательная кампания стартует сегодня — 26 июля. Председатель ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев рассказал об уникальности предстоящих парламентских выборов в республике: Кроме того, расширены контрольные функции парламента над деятельностью исполнительных, судебных, правоохранительных органов и специальных служб. Упраздняется институт руководства хокимами местными Кенгашами народных депутатов. Чтобы повысить роль представительных органов в решении важных государственных вопросов, 33 полномочия, ранее находившихся в ведении хокимов, переданы местным Кенгашам. В Центральной избирательной комиссии также рассказали:

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