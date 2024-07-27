https://uz.sputniknews.ru/20240727/kitay-kompaniya-tashoblast-proizvodstvo-umnaya-mebel-44958755.html
Китайская компания планирует производить в Ташобласти "умную" мебель
Китайская компания планирует производить в Ташобласти "умную" мебель
Sputnik Узбекистан
Узбекские и китайские предприниматели обсудили вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества
2024-07-27T15:12+0500
2024-07-27T15:12+0500
2024-07-27T15:12+0500
узбекистан
ташкентская область
китай
сотрудничество
мебель
производство
экономика
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Китайская компания планирует начать производство "умной" мебели в Уртачирчикском районе Ташобласти, сообщает областная администрация.Об этом говорили на встрече хоким области Зоир Мирзаев и члены делегации бизнесменов во главе с президентом одной из китайских компаний.Китайская сторона предложила ряд проектов в сфере изготовления мебели. В том числе, производство основанное на "умных технологиях" для бытовой техники и мебели, а также выпуск капсульных домов.В ходе встречи китайские бизнесмены также рассказали о работе крупных мебельных заводов компании, расположенных в Пекине, провинциях Гуанчжоу и Шэньчжэнь.
узбекистан
ташкентская область
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китай компания производство ташобласть умная мебель предприниматели сотрудничество
китай компания производство ташобласть умная мебель предприниматели сотрудничество
Китайская компания планирует производить в Ташобласти "умную" мебель
Узбекские и китайские предприниматели обсудили вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Китайская компания планирует начать производство "умной" мебели в Уртачирчикском районе Ташобласти, сообщает областная администрация
.
Об этом говорили на встрече хоким области Зоир Мирзаев и члены делегации бизнесменов во главе с президентом одной из китайских компаний.
Китайская сторона предложила ряд проектов в сфере изготовления мебели. В том числе, производство основанное на "умных технологиях" для бытовой техники и мебели, а также выпуск капсульных домов.
В ходе встречи китайские бизнесмены также рассказали о работе крупных мебельных заводов компании, расположенных в Пекине, провинциях Гуанчжоу и Шэньчжэнь.