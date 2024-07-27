https://uz.sputniknews.ru/20240727/kitay-torgovyy-dom-samarkand-nankin-44957096.html

В Китае открылся торговый дом "Самарканд-Нанкин"

В Китае открылся торговый дом "Самарканд-Нанкин"

Sputnik Узбекистан

В его открытии принял участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, находящийся с визитом в КНР

2024-07-27T13:46+0500

2024-07-27T13:46+0500

2024-07-27T13:46+0500

узбекистан

китай

самарканд

торговый дом

сотрудничество

открытие

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В китайской провинции Цзянсу открылся торговый дом "Самарканд-Нанкин", сообщает областная администрация.Как отмечалось в ходе церемонии открытия, он будет способствовать выходу производителей из Самарканда на китайский рынок, привлечению в Узбекистан туристов и инвесторов из Китая.

узбекистан

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