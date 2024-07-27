https://uz.sputniknews.ru/20240727/kitay-torgovyy-dom-samarkand-nankin-44957096.html
В Китае открылся торговый дом "Самарканд-Нанкин"
В Китае открылся торговый дом "Самарканд-Нанкин"
Sputnik Узбекистан
В его открытии принял участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, находящийся с визитом в КНР
2024-07-27T13:46+0500
2024-07-27T13:46+0500
2024-07-27T13:46+0500
узбекистан
китай
самарканд
торговый дом
сотрудничество
открытие
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В китайской провинции Цзянсу открылся торговый дом "Самарканд-Нанкин", сообщает областная администрация.Как отмечалось в ходе церемонии открытия, он будет способствовать выходу производителей из Самарканда на китайский рынок, привлечению в Узбекистан туристов и инвесторов из Китая.
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китай провинция торговый дом самарканд нанкин открытие хоким самаркандская область эркинжон турдимов визит кнр
китай провинция торговый дом самарканд нанкин открытие хоким самаркандская область эркинжон турдимов визит кнр
В Китае открылся торговый дом "Самарканд-Нанкин"
В его открытии принял участие хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, находящийся с визитом в КНР.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
В китайской провинции Цзянсу открылся торговый дом "Самарканд-Нанкин", сообщает областная администрация
.
Как отмечалось в ходе церемонии открытия, он будет способствовать выходу производителей из Самарканда на китайский рынок, привлечению в Узбекистан туристов и инвесторов из Китая.