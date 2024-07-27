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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240727/russia-voyennyye-osvobojdeniye-selo-lozovatskoye-dnr-44960477.html
Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР
Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР
Sputnik Узбекистан
Украинская армия потеряла за сутки в том числе танк, два бронетранспортера, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"
2024-07-27T17:18+0500
2024-07-27T17:18+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
сво
днр
освобождение
село
украина
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.Украинская армия потеряла за сутки:
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днр
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россия военные освобождение село лозоватское днр украина армия танк автомобили
россия военные освобождение село лозоватское днр украина армия танк автомобили

Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР

17:18 27.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские военные. Архивное фото
Российские военные. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Украинская армия потеряла за сутки в том числе танк, два бронетранспортера, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
© РИА НовостиОсвобожденный поселок Лозоватское в ДНР
Освобожденный поселок Лозоватское в ДНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2024
Освобожденный поселок Лозоватское в ДНР
© РИА Новости
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.
Украинская армия потеряла за сутки:
примерно 425 солдат убитыми и ранеными;
танк;
два бронетранспортера, в том числе американский М113;
пять автомобилей;
самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
две гаубицы Д-30.
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