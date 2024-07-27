https://uz.sputniknews.ru/20240727/russia-voyennyye-osvobojdeniye-selo-lozovatskoye-dnr-44960477.html

Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР

Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР

Sputnik Узбекистан

Украинская армия потеряла за сутки в том числе танк, два бронетранспортера, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"

2024-07-27T17:18+0500

2024-07-27T17:18+0500

2024-07-27T17:18+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

сво

днр

освобождение

село

украина

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.Украинская армия потеряла за сутки:

россия

днр

украина

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