https://uz.sputniknews.ru/20240727/russia-voyennyye-osvobojdeniye-selo-lozovatskoye-dnr-44960477.html
Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР
Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР
Sputnik Узбекистан
Украинская армия потеряла за сутки в том числе танк, два бронетранспортера, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"
2024-07-27T17:18+0500
2024-07-27T17:18+0500
2024-07-27T17:18+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
сво
днр
освобождение
село
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0f/44807487_0:142:3387:2047_1920x0_80_0_0_f34f3a49955e1936b6dfb9d00fb74aba.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах Торецка, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.Украинская армия потеряла за сутки:
россия
днр
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0f/44807487_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_99b8ae575b59c64774843747609b0c88.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия военные освобождение село лозоватское днр украина армия танк автомобили
россия военные освобождение село лозоватское днр украина армия танк автомобили
Российские военные освободили село Лозоватское в ДНР
Украинская армия потеряла за сутки в том числе танк, два бронетранспортера, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль село Лозоватское в ДНР, рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости
.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 32-й, 53-й, 151-й механизированным, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригадам ВСУ
в районах Торецка
, Ивановки, Украинска, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой, а также отразили три контратаки штурмовиков 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.
Украинская армия потеряла за сутки:
примерно 425 солдат убитыми и ранеными;
два бронетранспортера, в том числе американский М113;
самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";