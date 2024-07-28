https://uz.sputniknews.ru/20240728/kitayskaya-kompaniya-xochet-proizvodit-elektroenergiyu-otxody-namangan-44971260.html

Китайская компания будет производить электроэнергию из отходов в Намангане – подробности

Китайская компания будет производить электроэнергию из отходов в Намангане – подробности

Sputnik Узбекистан

Китайская компания хочет производить электроэнергию из отходов в Намангане

2024-07-28T17:39+0500

2024-07-28T17:39+0500

2024-07-28T17:39+0500

узбекистан

китай

переработка отходов

электроэнергия

наманганская область

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Представители крупной китайской компании "Norinco International Cooperation Ltd." приехали в Наманганскую область с предложением перерабатывать отходы в электроэнергию. Гостей принял хоким области Шавкатжон Абдураззоков, сообщает пресс-служба региональной администрации.В ходе встречи глава региона рассказал иностранным гостям об экономическом и инвестиционном потенциале региона.В свою очередь, китайские бизнесмены представили возможности и достижения своей компании.Состоялся обмен мнениями относительно налаживания переработки отходов и получения из них электроэнергии в Намангане.Отмечается, что представители компании планируют совершить поездку по районам области и ознакомиться с имеющимися возможностями. По ее итогам предполагается наладить сотрудничество по желаемым направлениям.Для справки: "Norinco International Cooperation Ltd." является дочерней компанией "China North Industrial Corporation" и играет важную роль в реализации инициативы "Один пояс – один путь". Она работает в таких областях, как железнодорожный транспорт, энергетика, нефть и горнодобывающая промышленность, коммунальные услуги и ЖКХ, строительство, машиностроение.

узбекистан

наманганская область

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китай компания наманган отходы электроэнергия