https://uz.sputniknews.ru/20240728/kitayskaya-kompaniya-xochet-proizvodit-elektroenergiyu-otxody-namangan-44971260.html
Китайская компания будет производить электроэнергию из отходов в Намангане – подробности
Китайская компания будет производить электроэнергию из отходов в Намангане – подробности
Sputnik Узбекистан
Китайская компания хочет производить электроэнергию из отходов в Намангане
2024-07-28T17:39+0500
2024-07-28T17:39+0500
2024-07-28T17:39+0500
узбекистан
китай
переработка отходов
электроэнергия
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Представители крупной китайской компании "Norinco International Cooperation Ltd." приехали в Наманганскую область с предложением перерабатывать отходы в электроэнергию. Гостей принял хоким области Шавкатжон Абдураззоков, сообщает пресс-служба региональной администрации.В ходе встречи глава региона рассказал иностранным гостям об экономическом и инвестиционном потенциале региона.В свою очередь, китайские бизнесмены представили возможности и достижения своей компании.Состоялся обмен мнениями относительно налаживания переработки отходов и получения из них электроэнергии в Намангане.Отмечается, что представители компании планируют совершить поездку по районам области и ознакомиться с имеющимися возможностями. По ее итогам предполагается наладить сотрудничество по желаемым направлениям.Для справки: "Norinco International Cooperation Ltd." является дочерней компанией "China North Industrial Corporation" и играет важную роль в реализации инициативы "Один пояс – один путь". Она работает в таких областях, как железнодорожный транспорт, энергетика, нефть и горнодобывающая промышленность, коммунальные услуги и ЖКХ, строительство, машиностроение.
узбекистан
наманганская область
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китай компания наманган отходы электроэнергия
китай компания наманган отходы электроэнергия
Китайская компания будет производить электроэнергию из отходов в Намангане – подробности
В Намангане состоялась встреча с участием хокима области и делегацией китайской компании.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Представители крупной китайской компании "Norinco International Cooperation Ltd." приехали в Наманганскую область с предложением перерабатывать отходы в электроэнергию. Гостей принял хоким области Шавкатжон Абдураззоков, сообщает пресс-служба региональной администрации.
В ходе встречи глава региона рассказал иностранным гостям об экономическом и инвестиционном потенциале региона.
В свою очередь, китайские бизнесмены представили возможности и достижения своей компании.
Состоялся обмен мнениями относительно налаживания переработки отходов и получения из них электроэнергии в Намангане.
Отмечается, что представители компании планируют совершить поездку по районам области и ознакомиться с имеющимися возможностями. По ее итогам предполагается наладить сотрудничество по желаемым направлениям.
Для справки: "Norinco International Cooperation Ltd." является дочерней компанией "China North Industrial Corporation" и играет важную роль в реализации инициативы "Один пояс – один путь". Она работает в таких областях, как железнодорожный транспорт, энергетика, нефть и горнодобывающая промышленность, коммунальные услуги и ЖКХ, строительство, машиностроение.