https://uz.sputniknews.ru/20240728/lavrov-risk-yadernoe-orujie-ssha-yugo-vostochnaya-aziya-44966102.html

Лавров предупредил о рисках ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Лавров предупредил о рисках ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ напомнил, что Вашингтон уже разместил ядерное оружие на территории стран-партнеров по НАТО.

2024-07-28T11:52+0500

2024-07-28T11:52+0500

2024-07-28T11:53+0500

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сша

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магатэ

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Сергей Лавров раскритиковал возможное размещение ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии. Министр иностранных дел России считает, что это увеличит риски для безопасности всего региона. Об этом он заявил по итогам визита в Малайзию, сообщает РИА Новости.Лавров отметил, что США "нахраписто" продвигают в регион стратегические вооружения и "привносят в милитаризацию Юго-Восточной Азии и АТР уже и элементы ядерного сдерживания, в частности, в рамках проекта AUKUS - США, Британия, Австралия, где атомные подводные лодки будут поставляться с технологиями, которые должны быть под контролем МАГАТЭ, а между США и Южной Кореей заключено соглашение о совместном ядерном сдерживании".

россия

малайзия

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