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Лавров предупредил о рисках ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии
Лавров предупредил о рисках ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии
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Глава МИД РФ напомнил, что Вашингтон уже разместил ядерное оружие на территории стран-партнеров по НАТО.
2024-07-28T11:52+0500
2024-07-28T11:52+0500
2024-07-28T11:53+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Сергей Лавров раскритиковал возможное размещение ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии. Министр иностранных дел России считает, что это увеличит риски для безопасности всего региона. Об этом он заявил по итогам визита в Малайзию, сообщает РИА Новости.Лавров отметил, что США "нахраписто" продвигают в регион стратегические вооружения и "привносят в милитаризацию Юго-Восточной Азии и АТР уже и элементы ядерного сдерживания, в частности, в рамках проекта AUKUS - США, Британия, Австралия, где атомные подводные лодки будут поставляться с технологиями, которые должны быть под контролем МАГАТЭ, а между США и Южной Кореей заключено соглашение о совместном ядерном сдерживании".
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лавров сша юго-восточная азия нато
лавров сша юго-восточная азия нато
Лавров предупредил о рисках ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии
11:52 28.07.2024 (обновлено: 11:53 28.07.2024)
Глава МИД РФ напомнил, что Вашингтон уже разместил ядерное оружие на территории стран-партнеров по НАТО.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Сергей Лавров раскритиковал возможное размещение ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии. Министр иностранных дел России считает, что это увеличит риски для безопасности всего региона. Об этом он заявил по итогам визита в Малайзию, сообщает РИА Новости.
"В НАТО давно уже американцы раздали свое ядерное оружие партнерам. Называют они все это совместными ядерными миссиями, в рамках которых неядерные государства имеют возможность своих военнослужащих тренировать применять ядерное оружие. Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше", — заявил глава МИД.
Лавров отметил, что США "нахраписто" продвигают в регион стратегические вооружения и "привносят в милитаризацию Юго-Восточной Азии и АТР уже и элементы ядерного сдерживания, в частности, в рамках проекта AUKUS - США, Британия, Австралия, где атомные подводные лодки будут поставляться с технологиями, которые должны быть под контролем МАГАТЭ, а между США и Южной Кореей заключено соглашение о совместном ядерном сдерживании".