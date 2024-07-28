https://uz.sputniknews.ru/20240728/putin-predupredil-ob-otvete-na-razmeschenie-amerikanskix-raket-v-germanii-44971680.html
Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии
Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии
Sputnik Узбекистан
Президент России Владимир Путин выступил на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России.
2024-07-28T18:26+0500
2024-07-28T18:26+0500
2024-07-28T18:31+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств, заявил президент Владимир Путин, выступая на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.Российский лидер обратил внимание на заявление американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а подлетное время таких ракет составит около десяти минут. По мнению Путина, такая ситуация напоминает времена холодной войны.По его словам, сейчас разработка таких систем в России находится на завершающей стадии.Помимо этого, Россия продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах, добавил Путин.День Военно-морского Флота (ВМФ) России является одним из самых значимых и торжественных праздников в стране. В 2024 году он отмечается в последнее воскресенье июля. По словам эксперта, день ВМФ имеет огромное значение для России, так как страна на протяжении веков славилась своими морскими традициями и мощным флотом. Российский флот играет ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности страны. С момента основания Петром I в 1696 году, ВМФ России прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.
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путин вмф сша германия американские ракеты парад оружие
путин вмф сша германия американские ракеты парад оружие
Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии
18:26 28.07.2024 (обновлено: 18:31 28.07.2024)
Президент России Владимир Путин выступил на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств, заявил президент Владимир Путин, выступая на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости
.
Российский лидер обратил внимание на заявление американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности.
В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а подлетное время таких ракет составит около десяти минут. По мнению Путина, такая ситуация напоминает времена холодной войны.
"В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", — сказал президент.
По его словам, сейчас разработка таких систем в России находится на завершающей стадии.
"Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира", — подчеркнул глава РФ.
Помимо этого, Россия продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах, добавил Путин.
День Военно-морского Флота (ВМФ) России является одним из самых значимых и торжественных праздников в стране. В 2024 году он отмечается в последнее воскресенье июля.
По словам эксперта, день ВМФ имеет огромное значение для России, так как страна на протяжении веков славилась своими морскими традициями и мощным флотом. Российский флот играет ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности страны. С момента основания Петром I в 1696 году, ВМФ России прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.