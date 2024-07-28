https://uz.sputniknews.ru/20240728/putin-predupredil-ob-otvete-na-razmeschenie-amerikanskix-raket-v-germanii-44971680.html

Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии

Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии

Sputnik Узбекистан

Президент России Владимир Путин выступил на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России.

2024-07-28T18:26+0500

2024-07-28T18:26+0500

2024-07-28T18:31+0500

в мире

вмф россии

германия

сша

ракета

оружие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/1c/44971853_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_3092c246bbd2573694a188153d599982.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств, заявил президент Владимир Путин, выступая на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.Российский лидер обратил внимание на заявление американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а подлетное время таких ракет составит около десяти минут. По мнению Путина, такая ситуация напоминает времена холодной войны.По его словам, сейчас разработка таких систем в России находится на завершающей стадии.Помимо этого, Россия продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах, добавил Путин.День Военно-морского Флота (ВМФ) России является одним из самых значимых и торжественных праздников в стране. В 2024 году он отмечается в последнее воскресенье июля. По словам эксперта, день ВМФ имеет огромное значение для России, так как страна на протяжении веков славилась своими морскими традициями и мощным флотом. Российский флот играет ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности страны. С момента основания Петром I в 1696 году, ВМФ России прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

германия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин вмф сша германия американские ракеты парад оружие