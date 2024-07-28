https://uz.sputniknews.ru/20240728/ssha-sozdadut-novoe-voennoe-komandovanie-v-yaponii-smi-44969848.html
США создадут новое военное командование в Японии – СМИ
США создадут новое военное командование в Японии – СМИ
Sputnik Узбекистан
WSJ:США в воскресенье объявят о создании нового военного командования в Японии.
2024-07-28T16:00+0500
2024-07-28T16:00+0500
2024-07-28T16:02+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Американские и японские чиновники в воскресенье объявят о создании нового военного командования США в Японии, об этом пишет издание Wall Street Journal, передает РИА Новости.Газета указывает, что командование будет создано на фоне "наращивания Китаем военной мощи".По данным издания, командование будет координировать военные операции с силами Японии, планировать совместные учения и участвовать в защите Японии в случае войны.Отмечается, что об инициативе будет объявлено в рамках встречи в воскресенье между главой госдепа США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром обороны Японии Минору Кихара.Как указывает газета, этот шаг позволит США вывести свои силы в Японии из-под Индо-Тихоокеанского командования, штаб-квартира которого расположена на Гавайских островах, расположенных в более чем 5,6 тысячах километров от Японии.Ранее из доклада минобороны Японии стало известно, что новая структура - объединенное оперативное командование - появится в Японии в 2024 финансовом году (до 31 марта 2025 года).Ранее газета "Иомиури" сообщила, что Токио и Вашингтон в ходе запланированной на 28 июля встречи глав МИД и министерств обороны согласуют курс на повышение объемов производства ракет для систем ПРО Patriot PAC-3 в Японии для последующего их экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производственной базы для ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности.
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сша военное командование япония вашингтон
сша военное командование япония вашингтон
США создадут новое военное командование в Японии – СМИ
16:00 28.07.2024 (обновлено: 16:02 28.07.2024)
WSJ:США в воскресенье объявят о создании нового военного командования в Японии.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Американские и японские чиновники в воскресенье объявят о создании нового военного командования США в Японии, об этом пишет издание Wall Street Journal, передает РИА Новости
.
"США создадут новое военное командование в Японии", – пишет газета.
Газета указывает, что командование будет создано на фоне "наращивания Китаем военной мощи".
По данным издания, командование будет координировать военные операции с силами Японии, планировать совместные учения и участвовать в защите Японии в случае войны.
Отмечается, что об инициативе будет объявлено в рамках встречи в воскресенье между главой госдепа США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром обороны Японии Минору Кихара.
Как указывает газета, этот шаг позволит США вывести свои силы в Японии из-под Индо-Тихоокеанского командования, штаб-квартира которого расположена на Гавайских островах, расположенных в более чем 5,6 тысячах километров от Японии.
Ранее из доклада минобороны Японии стало известно, что новая структура - объединенное оперативное командование - появится в Японии в 2024 финансовом году (до 31 марта 2025 года).
Ранее газета "Иомиури" сообщила, что Токио и Вашингтон в ходе запланированной на 28 июля встречи глав МИД и министерств обороны согласуют курс на повышение объемов производства ракет для систем ПРО Patriot PAC-3 в Японии для последующего их экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производственной базы для ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности.