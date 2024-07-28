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Техникум цифровых профессий России "Синергия" откроется в Наманганской области – дата

Техникум цифровых профессий России "Синергия" откроется в Наманганской области – дата

Sputnik Узбекистан

В октябре-ноябре на базе Туракурганского агропромышленного техникума и Российского цифрового профессионально-технического колледжа "Синергия" появится техникум цифровых профессий.

2024-07-28T14:14+0500

2024-07-28T14:14+0500

2024-07-28T14:16+0500

узбекистан

россия

образование

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Намангане откроется техникум цифровых профессий "Синергия". Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.В региональном департаменте высшего образования, науки и инноваций прошли двусторонние встречи с делегацией Университета "Синергия".Согласно соглашению, в октябре-ноябре текущего года на базе Туракурганского агропромышленного колледжа и Российского цифрового профессионально-технического колледжа "Синергия" будет создан техникум цифровых профессий.В первую приемную кампанию в техникум цифровых профессий "Синергия" наберут абитуриентов по наиболее востребованным в Узбекистане направлениям: "Системное администрирование", "Веб-разработка" и "Информационная безопасность". В будущем на базе техникума планируют открыть программы дополнительного профессионального образования, говорится на сайте образовательного учреждения.Еще один проект "Синергии" в Узбекистане направлен на профориентацию школьников. В республике запустили международный детский образовательный центр Synergy Hub Junior на базе IT-школы в Намангане. Он проводит тематические смены в Намангане и Ташкенте. Занятия рассчитаны на детей в возрасте 8–15 лет и включают деловые игры и мастер-классы, которые знакомят учащихся с современными специальностями в сферах дизайна, маркетинга и программирования.Как сообщается, в первый учебный год центр запустит образовательные программы по программированию, робототехнике, веб-дизайну и другим IT-направлениям.Тренинги в техникуме и детском образовательном центре проводят практики IT-сферы Намангана и российские специалисты.По словам Вадима Лобова, "Синергия" продолжит развивать образовательные проекты в Узбекистане. В 2025 году в Ташкенте откроется филиал Университета "Синергия". Кроме того, в городах республики планируется запуск сети техникумов цифровых профессий, подобных наманганскому.

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