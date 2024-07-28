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Техникум цифровых профессий России "Синергия" откроется в Наманганской области – дата
Техникум цифровых профессий России "Синергия" откроется в Наманганской области – дата
Sputnik Узбекистан
В октябре-ноябре на базе Туракурганского агропромышленного техникума и Российского цифрового профессионально-технического колледжа "Синергия" появится техникум цифровых профессий.
2024-07-28T14:14+0500
2024-07-28T14:14+0500
2024-07-28T14:16+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Намангане откроется техникум цифровых профессий "Синергия". Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.В региональном департаменте высшего образования, науки и инноваций прошли двусторонние встречи с делегацией Университета "Синергия".Согласно соглашению, в октябре-ноябре текущего года на базе Туракурганского агропромышленного колледжа и Российского цифрового профессионально-технического колледжа "Синергия" будет создан техникум цифровых профессий.В первую приемную кампанию в техникум цифровых профессий "Синергия" наберут абитуриентов по наиболее востребованным в Узбекистане направлениям: "Системное администрирование", "Веб-разработка" и "Информационная безопасность". В будущем на базе техникума планируют открыть программы дополнительного профессионального образования, говорится на сайте образовательного учреждения.Еще один проект "Синергии" в Узбекистане направлен на профориентацию школьников. В республике запустили международный детский образовательный центр Synergy Hub Junior на базе IT-школы в Намангане. Он проводит тематические смены в Намангане и Ташкенте. Занятия рассчитаны на детей в возрасте 8–15 лет и включают деловые игры и мастер-классы, которые знакомят учащихся с современными специальностями в сферах дизайна, маркетинга и программирования.Как сообщается, в первый учебный год центр запустит образовательные программы по программированию, робототехнике, веб-дизайну и другим IT-направлениям.Тренинги в техникуме и детском образовательном центре проводят практики IT-сферы Намангана и российские специалисты.По словам Вадима Лобова, "Синергия" продолжит развивать образовательные проекты в Узбекистане. В 2025 году в Ташкенте откроется филиал Университета "Синергия". Кроме того, в городах республики планируется запуск сети техникумов цифровых профессий, подобных наманганскому.
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наманганская область синергия техникум цифровые технологии
наманганская область синергия техникум цифровые технологии
Техникум цифровых профессий России "Синергия" откроется в Наманганской области – дата
14:14 28.07.2024 (обновлено: 14:16 28.07.2024)
В октябре-ноябре на базе Туракурганского агропромышленного техникума и Российского цифрового профессионально-технического колледжа "Синергия" появится техникум цифровых профессий.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
В Намангане откроется техникум цифровых профессий "Синергия". Об этом сообщили
в пресс-службе администрации области.
В региональном департаменте высшего образования, науки и инноваций прошли двусторонние встречи с делегацией Университета "Синергия".
"На встрече подписано соглашение между Туракурганским техникумом агротехнологий и проектной организацией "Региональные технические колледжи" университета "Синергия" о порядке организации образовательного процесса в рамках реализации совместной образовательной программы", - говорится в сообщении.
Согласно соглашению, в октябре-ноябре текущего года на базе Туракурганского агропромышленного колледжа и Российского цифрового профессионально-технического колледжа "Синергия" будет создан техникум цифровых профессий.
В первую приемную кампанию в техникум цифровых профессий "Синергия" наберут абитуриентов по наиболее востребованным в Узбекистане направлениям: "Системное администрирование", "Веб-разработка" и "Информационная безопасность".
В будущем на базе техникума планируют открыть программы дополнительного профессионального образования, говорится
на сайте образовательного учреждения.
"Мы активно развиваем сеть колледжей цифровых профессий в российских регионах. Наманганский техникум станет первым зарубежным учебным заведением этой сети. “Синергия” работает над повышением доступности качественного образования и стремится внести вклад в сохранение кадрового потенциала на местах. Техникум в Узбекистане будет готовить IT-специалистов, столь необходимых экономике государства. Сегодня многие узбекские абитуриенты выбирают учебу за рубежом и после выпуска остаются там работать. Открытие техникума в Намангане будет препятствовать оттоку талантливой молодежи и способствовать развитию региона", – отметил президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов.
Еще один проект "Синергии" в Узбекистане направлен на профориентацию школьников. В республике запустили международный детский образовательный центр Synergy Hub Junior на базе IT-школы в Намангане. Он проводит тематические смены в Намангане и Ташкенте. Занятия рассчитаны на детей в возрасте 8–15 лет и включают деловые игры и мастер-классы, которые знакомят учащихся с современными специальностями в сферах дизайна, маркетинга и программирования.
Как сообщается, в первый учебный год центр запустит образовательные программы по программированию, робототехнике, веб-дизайну и другим IT-направлениям.
Тренинги в техникуме и детском образовательном центре проводят практики IT-сферы Намангана и российские специалисты.
По словам Вадима Лобова, "Синергия" продолжит развивать образовательные проекты в Узбекистане. В 2025 году в Ташкенте откроется филиал Университета "Синергия". Кроме того, в городах республики планируется запуск сети техникумов цифровых профессий, подобных наманганскому.