https://uz.sputniknews.ru/20240728/uzbekistan-primorskiy-kray-sotrudnichayut-trudovaya-migratsiya-44965409.html
Узбекистан и Приморский край укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Узбекистан и Приморский край укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
Взаимодействие направлено в том числе на недопущение нарушения прав граждан Узбекистана, информирование трудовых мигрантов о последних новшествах и изменениях в миграционном законодательстве России.
2024-07-28T11:25+0500
2024-07-28T11:25+0500
2024-07-28T11:39+0500
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приморье
трудовая миграция
миграционное законодательство рф
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистан и Приморский край намерены укреплять сотрудничество в сфере трудовой миграции. В этой связи Генеральный консул Узбекистана Юсуф Кабулжанов встретился с Уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым и руководством УМВД России краю, сообщает ИА "Дунё".Участники встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере трудовой миграции, а также защиты прав и интересов граждан Узбекистана, временно пребывающих на территории Приморского края.Узбекская сторона представила информацию о налаженной в республике системе безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции, деятельности консульского учреждения во Владивостоке по защите прав и интересов граждан республики.Отмечается, что с руководством УМВД России по Приморскому краю состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества, обсуждены вопросы пребывания узбекских граждан в России, случаи нарушения прав граждан Узбекистана.По итогам встречи достигнута договоренность о проведении во всех следственных подразделениях УМВД края разъяснительно-профилактических работ о недопущении нарушения прав граждан Узбекистана, регулярном проведении мероприятий с участием граждан республики в целях доведениях информации о последних новшествах и изменениях в миграционном законодательстве России.
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узбекистан трудовая миграция приморский край генконсул
узбекистан трудовая миграция приморский край генконсул
Узбекистан и Приморский край укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
11:25 28.07.2024 (обновлено: 11:39 28.07.2024)
Взаимодействие направлено в том числе на недопущение нарушения прав граждан Узбекистана, информирование трудовых мигрантов о последних новшествах и изменениях в миграционном законодательстве России.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистан и Приморский край намерены укреплять сотрудничество в сфере трудовой миграции. В этой связи Генеральный консул Узбекистана Юсуф Кабулжанов встретился с Уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым и руководством УМВД России краю, сообщает ИА "Дунё".
Участники встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере трудовой миграции, а также защиты прав и интересов граждан Узбекистана, временно пребывающих на территории Приморского края.
Узбекская сторона представила информацию о налаженной в республике системе безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции, деятельности консульского учреждения во Владивостоке по защите прав и интересов граждан республики.
Отмечается, что с руководством УМВД России по Приморскому краю состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества, обсуждены вопросы пребывания узбекских граждан в России, случаи нарушения прав граждан Узбекистана.
По итогам встречи достигнута договоренность о проведении во всех следственных подразделениях УМВД края разъяснительно-профилактических работ о недопущении нарушения прав граждан Узбекистана, регулярном проведении мероприятий с участием граждан республики в целях доведениях информации о последних новшествах и изменениях в миграционном законодательстве России.