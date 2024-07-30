В странах ЕАЭС запустят два образовательных проекта — подробности

"Западу за 30 лет удалось разрушить систему образования в постсоветских странах, чтобы у нас не было конкурентных преимуществ перед ним. Наша общая задача — воссоздать то хорошее, что было раньше. В этом главная идея проекта "Евразийский лицей". Мы будем обновлять инфраструктуру школ, оснащать и благоустраивать их, повышать квалификацию педагогов, выплачивать стипендии. Этой работой будет заниматься АНО "Евразия", опираясь на опыт ведущих российских государственных программ и национальных проектов", — рассказал меценат, член Попечительского совета АНО "Евразия", лидер политического блока "Победа" Илан Шор.