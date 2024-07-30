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В странах ЕАЭС запустят два образовательных проекта — подробности
В странах ЕАЭС запустят два образовательных проекта — подробности
Sputnik Узбекистан
Главная задача — создать открытое пространство для эффективного взаимодействия педагогов и учащихся, а также обмена опытом между учителями из стран постсоветского пространства
2024-07-30T15:10+0500
2024-07-30T15:10+0500
еаэс
образование
проект
постсоветское пространство
общество
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сразу два масштабных образовательных проекта появятся в странах постсоветского пространства — "Евразийский лицей" и Евразийский педагогический совет, сообщает АНО "Евразия".Об этом объявили, подводя итоги Международного форума "Евразийская перемена", в Москве, который собрал более 100 учителей из Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана.Для педагогов организуют стажировки в лучших образовательных центрах России и создадут стипендиальную программу.В ходе реализации проекта будут учитывать культурные, исторические и религиозные особенности каждой страны.Второй проект — Евразийский педагогический совет. Это профессиональное сообщество, которое станет эффективной площадкой для развития, повышения квалификации и обмена опытом учителей.Его реализация предусматривает:
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еаэс запуск образование проекты
еаэс запуск образование проекты

В странах ЕАЭС запустят два образовательных проекта — подробности

15:10 30.07.2024
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2024
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Главная задача — создать открытое пространство для эффективного взаимодействия педагогов и учащихся, а также обмена опытом между учителями из стран постсоветского пространства.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сразу два масштабных образовательных проекта появятся в странах постсоветского пространства — "Евразийский лицей" и Евразийский педагогический совет, сообщает АНО "Евразия".
Об этом объявили, подводя итоги Международного форума "Евразийская перемена", в Москве, который собрал более 100 учителей из Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана.

"Главная задача "Евразийского лицея" — создать открытое образовательное пространство для эффективного взаимодействия педагогов и учащихся", — говорится в сообщении.

Для педагогов организуют стажировки в лучших образовательных центрах России и создадут стипендиальную программу.
В ходе реализации проекта будут учитывать культурные, исторические и религиозные особенности каждой страны.
"Западу за 30 лет удалось разрушить систему образования в постсоветских странах, чтобы у нас не было конкурентных преимуществ перед ним. Наша общая задача — воссоздать то хорошее, что было раньше. В этом главная идея проекта "Евразийский лицей". Мы будем обновлять инфраструктуру школ, оснащать и благоустраивать их, повышать квалификацию педагогов, выплачивать стипендии. Этой работой будет заниматься АНО "Евразия", опираясь на опыт ведущих российских государственных программ и национальных проектов", — рассказал меценат, член Попечительского совета АНО "Евразия", лидер политического блока "Победа" Илан Шор.
Второй проект — Евразийский педагогический совет. Это профессиональное сообщество, которое станет эффективной площадкой для развития, повышения квалификации и обмена опытом учителей.
Его реализация предусматривает:
международные конференции, конкурсы, программы;
стажировки педагогов из разных стран, в том числе ЕАЭС, в России;
возможность получить грант;
обмен опытом и дружеское общение;
создание подобных сообществ в странах постсоветского пространства.
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