https://uz.sputniknews.ru/20240730/glavy-stran-sng-obrascheniye-80-letiye-pobeda-vov-44989895.html

Главы стран СНГ обратятся к мировой общественности в связи с 80-летием Победы

Главы стран СНГ обратятся к мировой общественности в связи с 80-летием Победы

Sputnik Узбекистан

Одним из ключевых направлений работы российской стороны в рамках председательства в Содружестве является противодействие попыткам фальсификации истории.

2024-07-30T18:00+0500

2024-07-30T18:00+0500

2024-07-30T18:00+0500

снг

великая отечественная война

победа

обращение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33920427_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_b88e6a0083ef2aa1718c0a31bfd50fe2.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Главы государств Содружества независимых государств примут обращение к международной общественности в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщил постпред РФ при СНГ Андрей Грозов. Он напомнил, что одним из ключевых направлений работы во время председательства России в СНГ является противодействие попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. Также он добавил, что это заявление готовится к принятию на предстоящем заседании Совета глав государств СНГ. Напомним, что заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ и глав государств пройдут в Москве 7-8 октября этого года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

победа великая отечественная война