https://uz.sputniknews.ru/20240730/glavy-stran-sng-obrascheniye-80-letiye-pobeda-vov-44989895.html
Главы стран СНГ обратятся к мировой общественности в связи с 80-летием Победы
Главы стран СНГ обратятся к мировой общественности в связи с 80-летием Победы
Sputnik Узбекистан
Одним из ключевых направлений работы российской стороны в рамках председательства в Содружестве является противодействие попыткам фальсификации истории.
2024-07-30T18:00+0500
2024-07-30T18:00+0500
2024-07-30T18:00+0500
снг
великая отечественная война
победа
обращение
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Главы государств Содружества независимых государств примут обращение к международной общественности в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщил постпред РФ при СНГ Андрей Грозов. Он напомнил, что одним из ключевых направлений работы во время председательства России в СНГ является противодействие попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. Также он добавил, что это заявление готовится к принятию на предстоящем заседании Совета глав государств СНГ. Напомним, что заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ и глав государств пройдут в Москве 7-8 октября этого года.
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MIA „Rossiya Segodnya“
победа великая отечественная война
победа великая отечественная война
Главы стран СНГ обратятся к мировой общественности в связи с 80-летием Победы
В числе ключевых направлений работы российской стороны в рамках председательства в Содружестве — противодействие попыткам фальсификации истории.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Главы государств Содружества независимых государств примут обращение к международной общественности в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщил
постпред РФ при СНГ Андрей Грозов.
Он напомнил, что одним из ключевых направлений работы во время председательства России в СНГ является противодействие попыткам фальсификации истории и героизации нацизма.
"Ключевая тема — это противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. Мы совместно с коллегами здесь в преддверии Дня Победы приняли заявление соответствующей тематической направленности. И сейчас как раз готовим проект документа — обращение глав государств Содружества к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", — сказал Грозов.
Также он добавил, что это заявление готовится к принятию на предстоящем заседании Совета глав государств СНГ.
Напомним, что заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ и глав государств пройдут в Москве 7-8 октября этого года.