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В Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте торжественно подняли флаг Беларуси
В Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте торжественно подняли флаг Беларуси
Sputnik Узбекистан
Торжественную церемонию провели по случаю получения Беларусью статуса полноправного члена Организации
2024-07-30T16:15+0500
2024-07-30T16:15+0500
2024-07-30T16:38+0500
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В штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС прошла церемония поднятия государственного флага Беларуси по случаю вступления республики в члены Организации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На мероприятии присутствовали представители МИД и СГБ РУз, Чрезвычайные и полномочные послы государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, постоянные представители государств-членов ШОС при РАТС ШОС, а также СМИ.Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что сотрудничество стран в рамках ШОС активно развивается и основано на принципах равноправия и уважения.В свою очередь первый заместитель председателя КГБ РБ Сергей Теребов выразил уверенность в том, что опыт Беларуси укрепит усилия Организации в противодействии терроризму.Подробнее о том, как прошла церемония поднятия флага — в видео Sputnik. Узбекистан.
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флаг беларусь поднятие исполком ратс шос ташкент
флаг беларусь поднятие исполком ратс шос ташкент
В Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте торжественно подняли флаг Беларуси
16:15 30.07.2024 (обновлено: 16:38 30.07.2024)
Эксклюзив
Торжественную церемонию провели по случаю получения Беларусью статуса полноправного члена Организации.
В штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС прошла церемония поднятия государственного флага Беларуси по случаю вступления республики в члены Организации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На мероприятии присутствовали представители МИД и СГБ РУз, Чрезвычайные и полномочные послы государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, постоянные представители государств-членов ШОС при РАТС ШОС, а также СМИ.
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что сотрудничество стран в рамках ШОС активно развивается и основано на принципах равноправия и уважения.
"Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках Организации, деятельность которой поступательно развивается, прежде всего, на принципах равноправия, уважения, учета интересов друг друга, поиска совместных решений по широкому кругу вопросов, обсуждения проблем в сфере безопасности", — сказал он.
В свою очередь первый заместитель председателя КГБ РБ Сергей Теребов выразил уверенность в том, что опыт Беларуси укрепит усилия Организации в противодействии терроризму.
"Это очень символично, что мы стали 10-м членом данной организации. Если можно так сравнить, то это 10 пальцев двух рук. Когда мы сближаемся, мы становимся крепче, нас сложнее травмировать", — подчеркнул Теребов.
Подробнее о том, как прошла церемония поднятия флага — в видео Sputnik. Узбекистан.