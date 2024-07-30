https://uz.sputniknews.ru/20240730/ispolkom-rats-sco-tashkent-flag-belarus-44988625.html

В Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте торжественно подняли флаг Беларуси

В Исполкоме РАТС ШОС в Ташкенте торжественно подняли флаг Беларуси

Sputnik Узбекистан

Торжественную церемонию провели по случаю получения Беларусью статуса полноправного члена Организации

2024-07-30T16:15+0500

2024-07-30T16:15+0500

2024-07-30T16:38+0500

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В штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС прошла церемония поднятия государственного флага Беларуси по случаю вступления республики в члены Организации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На мероприятии присутствовали представители МИД и СГБ РУз, Чрезвычайные и полномочные послы государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, постоянные представители государств-членов ШОС при РАТС ШОС, а также СМИ.Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов отметил, что сотрудничество стран в рамках ШОС активно развивается и основано на принципах равноправия и уважения.В свою очередь первый заместитель председателя КГБ РБ Сергей Теребов выразил уверенность в том, что опыт Беларуси укрепит усилия Организации в противодействии терроризму.Подробнее о том, как прошла церемония поднятия флага — в видео Sputnik. Узбекистан.

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